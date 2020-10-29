Сегодня, в 10:07

Младенец с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу

Он требует взыскать деньги за потерю возможной зарплаты, на расходы за лечение и утрату удовольствия от жизни

Фото: Instagram @spencerelden

Спенсер Элден, фотография которого находится на обложке скандально известной пластинки группы Nirvana, подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы, обвинив их в сексуальной эксплуатации детей и заявив, что его родители никогда не подписывали разрешение, позволяющее группе использовать фотографию. Об этом сообщает Pitchfork.

Альбом группы Nirvana «Nevermind» был выпущен в сентябре 1991 года. Пластинка разошлась тиражом более 30 млн копий и стала самым коммерчески успешным альбомом в истории группы. На обложке альбома находится снимок голого младенца в бассейне, плывущего за долларовой купюрой, который в свое время наделал не мало шума. Ребенок в кадре – это Спенсер Элден, родители которого получили за использование фото $200. 

Элден несколько раз воссоздавал фотографию с пластинкой во взрослом возрасте и имеет татуировку с названием альбома на груди, но теперь он считает это ошибкой. 

По его словам, группа и лэйблы нарушили федеральные законы о детской порнографии и сексуальной эксплуатации детей. В иске он заявил, что понес «пожизненный ущерб» и то, что его опекуны никогда не подписывали соглашение на распространение его фотографии и он был принужден к «коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет».

В иске также говорится, что он получил необратимый вред, постоянный эмоциональный стресс, отсутствие нормального развития и потерю способности зарабатывать на протяжении всей жизни. 

Он требует взыскать деньги за потерю прошлой и будущей зарплаты, на расходы за медицинское и психологическое лечение, утрату удовольствия от жизни. 

В итоге Элден просит 150 000 долларов с каждого из 17 обвиняемых, в число которых входят бывшие участники Nirvana, различные звукозаписывающие компании, арт-директора и другие. 

Теги: #nirvana, #США

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 неделю назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Происшествия 17 минут назад

В Карелии погибли пятеро белорусов после отравления алкоголем

Общество 1 час назад

"Привет Екатеринбургу!": Жители Иркутска выступают против храма на месте сквера

Общество 2 часа назад

С сегодняшнего дня в России запрещена звуковая реклама на улице

Общество 2 часа назад

Эксперт рассказал, что будет с теми, кто не успеет покинуть Афганистан до 31 августа

Политика 2 часа назад

Что мы увидели? Жахнула "Единая Россия"? Нет

Политика 2 часа назад

Эксперты: СМИ-"иноагентам" запрещено как-либо освещать выборы

Общество 3 часа назад

IТ-юристы и UX/UI-дизайнеры: эксперт назвал востребованные IT специальности в будущем

Политика 3 часа назад

Илья Гращенков оценил выступление Владимира Путина на съезде "Единой России"

Политика 3 часа назад

Главное к 25 августа: Предвыборный венок, афганский дэдлайн, ТВ-реклама дорожает, дефицит милкшейков

Общество 4 часа назад

Американские ученые выяснили, как часто непривитые от COVID попадают в больницу

Политика 4 часа назад

Рейтинг партии Меркель перед выборами падает. Она впереди "Зеленых", но уступает СДПГ

Политика 4 часа назад

Россия эвакуирует из Афганистана более более 500 граждан РФ и государств-членов ОДКБ

Общество 12 часов назад

"Получается, люди питаются только хлебом и водой?": В сети в шоке от исследования трат россиян

Общество 13 часов назад

"Быдлоконтингент во власти - страшно и опасно для окружающих!" В сети обсуждают проверку прокуратуры Красноярска

Политика 13 часов назад

Бывшая пресс-секретарь Путина: Меня задевало, что в других странах женщин среди официальных лиц больше, чем в РФ

Общество 13 часов назад

"Партийцы из "ЕдРа" - берите на заметку": в сети привели в пример членам партии власти экс-министра из Афганистана

Общество 13 часов назад

"Такая движуха началась – жалко выборы редко": в сети разнесли Титова с его инициативой о создании второго пенсионного фонда

Недвижимость 13 часов назад

С 2020 года цены на квартиры в новостройках выросли на четверть

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика