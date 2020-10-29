Младенец с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу

Спенсер Элден, фотография которого находится на обложке скандально известной пластинки группы Nirvana, подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы, обвинив их в сексуальной эксплуатации детей и заявив, что его родители никогда не подписывали разрешение, позволяющее группе использовать фотографию. Об этом сообщает Pitchfork.

Альбом группы Nirvana «Nevermind» был выпущен в сентябре 1991 года. Пластинка разошлась тиражом более 30 млн копий и стала самым коммерчески успешным альбомом в истории группы. На обложке альбома находится снимок голого младенца в бассейне, плывущего за долларовой купюрой, который в свое время наделал не мало шума. Ребенок в кадре – это Спенсер Элден, родители которого получили за использование фото $200.

Элден несколько раз воссоздавал фотографию с пластинкой во взрослом возрасте и имеет татуировку с названием альбома на груди, но теперь он считает это ошибкой.

По его словам, группа и лэйблы нарушили федеральные законы о детской порнографии и сексуальной эксплуатации детей. В иске он заявил, что понес «пожизненный ущерб» и то, что его опекуны никогда не подписывали соглашение на распространение его фотографии и он был принужден к «коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет».

В иске также говорится, что он получил необратимый вред, постоянный эмоциональный стресс, отсутствие нормального развития и потерю способности зарабатывать на протяжении всей жизни.

Он требует взыскать деньги за потерю прошлой и будущей зарплаты, на расходы за медицинское и психологическое лечение, утрату удовольствия от жизни.

В итоге Элден просит 150 000 долларов с каждого из 17 обвиняемых, в число которых входят бывшие участники Nirvana, различные звукозаписывающие компании, арт-директора и другие.