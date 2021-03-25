Эксперт рассказал, что будет с теми, кто не успеет покинуть Афганистан до 31 августа

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться достаточно напряженной, несмотря на все заявления представителей движения «Талибан»*, захвативших власть в стране. В частности, не так давно было заявлено, что эвакуация иностранных граждан должна быть обеспечена до 31 августа – после этого эвакуация из аэропорта Кабула будет запрещена.

Руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин, говоря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о ситуации с эвакуацией из Афганистана, отметил, что все происходящее можно назвать одним словом – хаос.

«Мы имеем дело с хаосом в Афганистане и вокруг него. Этот хаос охватил, конечно, и Соединенные Штаты, и Европу – теперь этот хаос, видимо, докатился до России и поставлен вопрос об эвакуации. Надо спасать конкретных людей и здесь слова о геополитике, слова Кабулова об этих «адекватных мужиках» мало помогают.

Буквально вчера было мощное заявление анонимного свойства выпускников военных вузов из числа афганских граждан, которые мечтают эвакуироваться куда-нибудь, но по необходимости в Россию, поскольку биография у них связана с Россией, они выпускники высших военных заведений в разных городах России. Это тоже очень показательно, в данном случае афганцы, которые прекрасно понимают, что есть как, и чего следует ожидать от этой надвигающейся волны архаики, волны, которая не исключает методов жесткого общения с местным населением, ну а уж с представителями других государств, еще с военным образованием, тут особенно рассчитывать на их милость не приходится», - рассказал Шумилин.

Он добавил, что тех, кто не успеет эвауироваться, вряд ли ждет массовая чистка, однако точечной нейтрализации отдельных граждан, к сожалению, ожидать точно стоит.

«Не уверен, что это будет чистка массовая и под каток, но постепенно она будет осуществляться. Пока [талибы] будут заходить по спискам в отдельные дома, скажем, каждый пятый дом, нейтрализуя тех, кого они считают наиболее опасными. Дальше в каждый третий дом и это покатится. Иначе это быть не может», - заключил он.

*«Талибан» признан террористической организацией в России и запрещен.