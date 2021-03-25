В Москве перекроют Ильинку с 25 августа по 6 сентября из-за фестиваля "Спасская башня"

В столице с 25 августа по 6 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Ильинке на участке от Новой площади до Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Период перекрытия будет действовать с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября. Перекрыт будет участок от улицы Ильинки (Новая площадь) до дома № 5 по улице Варварке.

Перекрытие связано с проведением фестиваля «Спасская башня», который состоится на Красной площади 4 и 5 сентября.

Москвичей просят быть внимательнее и планировать маршруты заранее.