"Сначала принудили вакцинироваться и носить маски, а потом ля-ля-ля": в сети обсуждают слова Путина и Собянина

Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» сделал еще одно важное заявление, помимо выплат пенсионерам, военнослужащим и правоохранителям. Он сказал, что победить коронавирус можно только сообща, вакцинацией, но давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением.

«Победить опасную эпидемию мы можем только вместе, по сути, главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь не нужно. Тем более, недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку», - сказал он, спустя пару месяцев после того, как многие работодатели буквально заставили людей вакцинироваться, а кто не захотел – либо остались без зарплаты, либо без работы.

И почти тут же интересным высказыванием о пандемии выделился мэр Москвы Сергей Собянин. Он предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах.

Вот только парадокс в том, что требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве НЕ БЫЛО И НЕТ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», - говорится в сообщении.

Естественно, после двух таких заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью соцсети буквально взорвались негодованием.

«То есть штрафы были, а требований не было? – не понял читатель. - Какие они скользкие... Аж противно»

«Выходит, что масочный карнавал был добровольным?! А учителя об этом знают? Что-то мне подсказывает, что с сегодняшнего дня в Москве все станут учителями», - пишет россиянин.

«Двуличные люди. В законодательстве вообще нет запрета на отсутствие маски. А лишь рекомендации закрепление в нормативных актах. Однако штрафуют людей не за нарушение запрета, а за несоблюдение рекомендации», - попытался понять студент.

«Не совсем так. Например, в 417-м постановлении правительства сказано, что граждане обязаны носить СИЗ, если на то будут даны указания власти, а СИЗ будут предоставлены органами власти и организациями. Другой вопрос, что масочки по ГОСТу это не СИЗ. Тут уже не биполярочка, а мультиполярочка какая-то: «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали», - объяснил эксперт в данном вопросе.

«Господи, да определитесь, наконец, кто в доме хозяин - Путин, Роспотребнадзор или Минздрав. Каждый час новое, то учителям в Москве уже и маски не нужны, то через полгода вакцинироваться, то президент заявляет - нет принуждению. Понятно, что выборы, но может тогда Путин вернет работу тем, кто уже ее потерял?» - просит власть не заблудиться в трех соснах читатель.

«Путин кого-то там предупреждает о недопустимости принуждения, а его никто не слушает и всё ужесточают и ужесточают требования, выпуская всё новые методички. Порой кажется, что он сам с собой разговаривает - требует, рекомендует и указывает, вот толку от этого нет абсолютно никакого...» - рассуждает россиянин.

«Точно, у меня тоже ощущение, что Путин убеждает самого себя», - отмечает историк.

«Убеждать россиян нужно настойчиво и уважЫтельно: «Пожалуйста, вакцинируйтесь, или мы вас с работки уволим» - иронизирует москвич.

«На своем примере. На работе сказали, что если не хотите вакцинироваться, то будете сидеть без зарплаты, а так да - увольнять не будут. Сначала принудили, потом ля-ля-ля, что нельзя принуждать, и как не стыдно вообще издеваться над людьми!» - замечает напоследок женщина в возрасте.