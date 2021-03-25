Девятилетняя Алиса Теплякова может пройти университетскую программу в ускоренном темпе, считает ее отец

Напомним, что последние несколько недель новость об девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой, поступившей в МГУ в 9 лет, является одной из обсуждаемых. Многие обвиняют родителей девочки в том, что они лишают ее детства, и сомневаются в смысле такого ускоренного образования.