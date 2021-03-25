Девятилетняя Алиса Теплякова может пройти университетскую программу в ускоренном темпе, считает ее отец
Евгений Тепляков рассказал, каким видит обучение дочери в МГУ
Отец 9-летний Алисы Тепляковой, девочки-вундеркинда, поступившей на психфак МГУ на платной основе, Евгений Тепляков в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru заявил, что его дочь может проходить программу университета быстрее, чем другие студенты, и учиться год за два.
Напомним, что последние несколько недель новость об девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой, поступившей в МГУ в 9 лет, является одной из обсуждаемых. Многие обвиняют родителей девочки в том, что они лишают ее детства, и сомневаются в смысле такого ускоренного образования.
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Рубрика: Общество