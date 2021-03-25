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Девятилетняя Алиса Теплякова может пройти университетскую программу в ускоренном темпе, считает ее отец

Евгений Тепляков рассказал, каким видит обучение дочери в МГУ

1tv.ru

1tv.ru

Отец 9-летний Алисы Тепляковой, девочки-вундеркинда, поступившей на психфак МГУ на платной основе, Евгений Тепляков в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru заявил, что его дочь может проходить программу университета быстрее, чем другие студенты, и учиться год за два.  

- В общих чертах мы обсудили обучение, более подробно это должно обсуждаться в сентябре в начале учебного периода. Как мы обсуждали на факультете психологии, если Алиса сможет, она будет идти быстро, если нет, значит будет идти медленно, - рассказал Sobesednik.ru Евгений Тепляков. - Если ребенок к возрасту, когда другие дети заканчивают первый класс, закончил школу, то, наверное, он сможет идти по программе быстрее, чем год за год, чем остальные студенты. По закону у Алисы такая возможность есть, зачем мне тормозить ребенка? Я тоже мог бы идти быстрее во время обучения в университете (отец Алисы окончил психфак МГУ- прим.), но я на эту тему тогда не задумывался.

Напомним, что последние несколько недель новость об девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой, поступившей в МГУ в 9 лет, является одной из обсуждаемых. Многие обвиняют родителей девочки в том, что они лишают ее детства, и сомневаются в смысле такого ускоренного образования. 

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