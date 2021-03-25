"Она кусала меня с яростью": столичный адвокат рассказал о нападении супруги

Новость о том, что известного столичного адвоката Ивана Тертычного покусала жена – бизнесвумен Алина Гизатуллина, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В интервью Sobesednik.ru Иван признался: нападки со стороны его супруги происходят регулярно. Все подробности - в нашем материале.

- Сначала у нас с Алиной было все хорошо, - рассказывает Иван. – Мы познакомились на студенческом мероприятии. Алина тогда еще училась, а я только закончил институт, но приходил участвовать в дебатах. Мы сразу понравились друг другу. Через три года сыграли свадьбу, а через пять лет родился наш сын Петр.

Скандалы начались через пару лет совместной жизни. А однажды Иван узнал, что жена ему изменяет.

- В конце 2020 года я выяснил, что Алина спит со своим фитнес-инструктором, - вздыхает Тертычный. – В то время мы отдыхали на Мальдивах, и Алина утопила свой ноутбук. Она взяла на время мой, стала им пользоваться и забыла разлогиниться. Я зашел и увидел ее горячую переписку с этим инструктором. Отдых был испорчен. Алина пыталась что-то мне объяснить. Я ее простил: у нас же общий ребенок. Но в итоге все начало ухудшаться.

Супруги продолжали жить вместе и воспитывать сына. Но об идиллии в отношениях оставалось только мечтать.

- Скандалы она устраивала регулярно, без конца предъявляла необоснованные претензии, - продолжает Иван. – В свое время мы открыли наш семейный бизнес, я вложил в него серьезные деньги. Она его вела. И могла мне сказать: «Дай мне два миллиона на следующей неделе – мне нужно сделать ремонт в помещении». Я у нее спрашивал: «А где я их возьму? Нужно думать, прежде, чем ремонт затевать!». Она начинала скандалить. Правда, потом, опомнившись, приходила просить прощения.

Разъехались супруги после очередного громкого скандала. Алина не смогла сдержать себя в руках и перешла в наступление.

- Тогда она запустила в меня огромную пивную кружку, - говорит Иван. – Я понял, что дальше так продолжаться не может и нужно расставаться. Еще не хватало, чтобы она меня покалечила. В итоге Алина собрала все свои вещи – целую «Газель» - и уехала. Ребенка забирать не стала: мы и сейчас живем вместе с сыном, в воспитании помогает моя мама. Петру – два года. Она приезжает к нему один раз в неделю на полчаса, максимум - на час. К счастью, сын по ней не скучает. Никогда не спрашивает о маме, так как она с ним рождения проводила слишком мало времени.