"Она кусала меня с яростью": столичный адвокат рассказал о нападении супруги
Следы на теле от укусов не проходят уже несколько месяцев
Новость о том, что известного столичного адвоката Ивана Тертычного покусала жена – бизнесвумен Алина Гизатуллина, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В интервью Sobesednik.ru Иван признался: нападки со стороны его супруги происходят регулярно. Все подробности - в нашем материале.
- Сначала у нас с Алиной было все хорошо, - рассказывает Иван. – Мы познакомились на студенческом мероприятии. Алина тогда еще училась, а я только закончил институт, но приходил участвовать в дебатах. Мы сразу понравились друг другу. Через три года сыграли свадьбу, а через пять лет родился наш сын Петр.
Скандалы начались через пару лет совместной жизни. А однажды Иван узнал, что жена ему изменяет.
- В конце 2020 года я выяснил, что Алина спит со своим фитнес-инструктором, - вздыхает Тертычный. – В то время мы отдыхали на Мальдивах, и Алина утопила свой ноутбук. Она взяла на время мой, стала им пользоваться и забыла разлогиниться. Я зашел и увидел ее горячую переписку с этим инструктором. Отдых был испорчен. Алина пыталась что-то мне объяснить. Я ее простил: у нас же общий ребенок. Но в итоге все начало ухудшаться.
Супруги продолжали жить вместе и воспитывать сына. Но об идиллии в отношениях оставалось только мечтать.
- Скандалы она устраивала регулярно, без конца предъявляла необоснованные претензии, - продолжает Иван. – В свое время мы открыли наш семейный бизнес, я вложил в него серьезные деньги. Она его вела. И могла мне сказать: «Дай мне два миллиона на следующей неделе – мне нужно сделать ремонт в помещении». Я у нее спрашивал: «А где я их возьму? Нужно думать, прежде, чем ремонт затевать!». Она начинала скандалить. Правда, потом, опомнившись, приходила просить прощения.
Разъехались супруги после очередного громкого скандала. Алина не смогла сдержать себя в руках и перешла в наступление.
- Тогда она запустила в меня огромную пивную кружку, - говорит Иван. – Я понял, что дальше так продолжаться не может и нужно расставаться. Еще не хватало, чтобы она меня покалечила. В итоге Алина собрала все свои вещи – целую «Газель» - и уехала. Ребенка забирать не стала: мы и сейчас живем вместе с сыном, в воспитании помогает моя мама. Петру – два года. Она приезжает к нему один раз в неделю на полчаса, максимум - на час. К счастью, сын по ней не скучает. Никогда не спрашивает о маме, так как она с ним рождения проводила слишком мало времени.
Во время коротких приездов Алина, по словам Ивана, регулярно устраивает скандалы. Как раз в один из таких моментов женщина покусала своего супруга.
- Через два месяца после расставания она приехала, устроила скандал, начала на меня замахиваться, пытаться ударить, - сетует мужчина. – Я сказал ей: «Так не пойдет. Давай ты на улице остынешь, а потом зайдешь! С трудом вытеснил ее за дверь, а в ответ она меня покусала. Кусала с яростью. Следы от ее укусов до сих пор видны, хотя прошло уже несколько месяцев».
Сейчас разбираться супруги будут в суде. Алина уже подала иск: хочет забрать ребенка себе.
- Я не верю, что она будет заниматься воспитанием сына, - вздыхает мужчина. – Это она все делает, скорее, чтобы насолить мне. Она никогда сыном не занималась. Когда родился ребенок, она быстро нашла ему няню, а сама вышла на работу. Возвращалась поздно, сына почти не видела. Сейчас она меня упрекает, что я не дал ей побыть мамой, что она была вынуждена выходить на работу. Но это полный бред: с деньгами у нас никогда проблем не было, я полностью обеспечивал семью. Сейчас стараюсь с Алиной вообще не контактировать: все наше общение происходит через адвокатов. В прошлый раз, когда она приезжала, разбила мне стеклопакет в двери. Схватила кирпич и стала лупасить им по стеклу. Я ей говорю: «Чтобы ты делаешь при ребенке. Успокойся!». Пришлось вызывать полицию, составлять протокол. Я не знаю, чем эта история закончится, но хотелось бы, чтобы это поскорее случилось. Я предполагаю, что у Алины – пограничное расстройство психики и, вероятно, ей требуется лечение.
Предстоит супруга и раздел имущества. В первую очередь, семейного бизнеса по торговле нижним бельём.
- Весной нынешнего года Алина предложила мне зафиксировать его оценку на уровне 70-80 миллионов рублей, - рассказывает мужчина. - Но потом быстро передумала и предложила довольствоваться компенсацией всего в 10 миллионов рублей.
Отказавшись от такого «щедрого» раздела, Иван обнаружил, что его бывшая супруга вывела все активы бизнеса на постороннее лицо. Хозяином салонов нижнего белья в Москве и Санкт-Петербурге стал некий предприниматель из Татарстана. С таким поворотом Иван не намерен мириться и будет добиваться справедливости в суде.
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