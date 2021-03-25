Дмитрий Шпаро: "Какая же я легенда? Я - действующий человек"

- Наверняка вы не раз встречали свой день рождения в экспедициях. Расскажите про самый запоминающийся.

- Мы как раз с ребятами сегодня вспоминали: это было в 1975 году, когда мы были на островах Карского моря. У нас заканчивалась экспедиция, мы были на острове Песцовый, за нами вечером должно было прийти гидрографическое судно «Лот». У нас оставался один день на острове, и это как раз был день моего рождения, 23 августа. Мы остановились в пустой избе знаменитого охотника Колотова. Благодаря Колотову мы сделали очень интересную находку на этом острове. Мы нашли около мыса флаг, остатки разбитого корабля, мы очень рассчитывали, что это обломки судна великого русского полярного путешественника Русанова «Геркулес», пропавшего в Карском море, мы до сих пор думаем так это или нет. Утром я проснулся в избе Колотова и увидел на маленькой тумбочке торт «Наполеон». Для меня это было крайне странным: неужели кто-то из моих ребят этот торт тащил в рюкзаке? Потом я подумал, что скорее всего торт привезли на судне «Лот», но и эта идея была чушью. Как оказалось, наш врач Вадим Давыдов, участник экспедиции, сделал этот торт из хлебцев и сублимированного творога, который нужно разбавить водой.

- Вы еще планируете ходить в экспедиции, есть ли возрастные рекордсмены?

- Я знаю не все, поэтому на этот вопрос ответить вам не смогу. Что касается меня, я собирался пойти в 2000-м году, мне было 59 лет, с Матвеем Шпаро, Борисом Смолиным и двумя инвалидами – спинальниками на лыжах через Гренландию. К сожалению, в это путешествие я не пошел. Датчане никак не хотели давать нам разрешение на путешествие, ведь с нами были инвалиды на колясках. Они закатали такую суровую страховку, что нам просто не хватило денег. После этого, в 2002-м году, у Матвея была экспедиция, в которую шли также люди с ограниченными возможностями, на гору Мак- Кинли на Аляске. Я даже представить не мог, что пойду туда, ведь человек в возрасте должен уже думать не о своем удовольствии, а о том, как бы не повредить всей экспедиции, если с ним что-то случится.

- Я думала, вы мне сейчас расскажете, что планируете поставить рекорд- в 80 лет отправиться в экспедицию..

- Нет, у меня никогда не было планов сделать рекорд. Раньше мы также не стремились к рекордам, скорее, мечтали о достижениях. До нас никто не доходил на лыжах до северного полюса, а мы дошли. Да, нас записали в книгу Рекордов Гинесса, но это рекорд, который нельзя превысить, это некая победа человечества.

- Для тех, кто в теме, вы своего рода легенда..

- Нет! Какая же я легенда, я - действующий человек.

- Есть еще планы, которые не успели осуществить, мечты?

- Мы очень хотим совершить путешествие с инвалидом на коляске от побережья Антарктиды до Южного полюса. Мы об этом путешествии лично разговаривали с В.В.Путиным, получили его положительную резолюцию. Мы очень надеемся, что путешествие состоится, денег надо довольно- таки много, ведь на Антарктиде все очень дорого. Мы не отчаиваемся, какие- то силы нам помогут. Так странно, очень много денег уходят непонятно куда, а здесь престижное путешествие, которое поднимет нашу страну на небывалую высоту- на это невозможно найти денег.