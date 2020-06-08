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"Быдлоконтингент во власти - страшно и опасно для окружающих!" В сети обсуждают проверку прокуратуры Красноярска

"Плаксивый сброд" может все-таки аукнуться советнику главы администрации губернатора Красноярского края Андрею Агафонову, во всяком случае, в прокуратуру поступила жалоба на эти его высказывания

Фото: youtube.com

Прокуратура Октябрьского района Красноярска занимается поступившей жалобой на привлечение к административному наказанию советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова, который назвал «плаксивым сбродом» людей, жалующихся на задымленность в Красноярске, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

Ранее Агафонов написал на свой странице в соцсети Facebook пост, в котором раскритиковал поведение жителей региона, негативно отреагировавших в Instagram фигуриста Алексея Ягудина: спортсмен во время визита в Красноярск не заметил смога, который пришел в город из-за лесных пожаров в Якутии.

Позже данный пост пропал из соцсети. В интервью «Говорит Москва» Агафонов заявил, что не причастен к этому. По его словам, запись удалили администраторы Facebook, так как на неё пожаловалось большое число пользователей. В пресс-службе главы региона, заявили, что не комментируют личные высказывание советника.

«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В соцсетях поддержали того, кто написал жалобу, и очень рассчитывают, что Агафонов будет наказан за такие высказывания.

«Уж сколько их выкидывали, на их место новые приходят, ещё круче», - замечает читатель.

«Обычно подобную дурость демонстрировали чиновницы. А тут зараза пошла дальше», - отмечает россиянин.

«Уволить с волчьим билетом! – предлагает пенсионер. - Быдлоконтингент во власти - это страшно и опасно для окружающих!»

«Самое плохое - разделение людей на первый и второй сорт. К сожалению, чиновники автоматически себя приписывают к первой группе», - удивлен москвич.

«Ну, теперь Агафонова поразят в правах… А если серьезно, ему только пальчиком погрозят и в лучшем случае - смешной штраф выпишут… От кормушки отодвинут и к другой приставят…» - рассказывает как будет дальше экономист.

«Власти давно доказали, что считают себя небожителями, а остальные простые россияне никто, но иногда, когда проходят очередные выборы, россиян поднимают в табели о рангах до следующей ступени после «никто» - до электората, но это только пока идут выборы...» - иронизирует читатель.

«Поступок чиновника еще раз свидетельствует о том какие ребята сидят в управлении государством, о том в каком кризисе находится правящая власть... Уровень интеллекта, образования у власть имущих низок до предела.....Это каким надо быть недалеким человеком, чтобы перед выборами так жидко об...ся», - недоумевает россиянин.

«Агафонов забыл, кому он служит, а с народом так нельзя, нужно хоть иногда уважать...» - пишет историк.

«Плаксивый сброд» - смешно…  А вообще, конечно, удивляться высказываниям не приходится. Отношение-то чиновников к народу не скроешь, оно вылезает из всего - из высказываний, поступков. Совсем раздухарились бояре», - считает петербуржец.

«Жалобу подал Сброд Александр Плаксиевич?» - на всякий случай уточняет юрист.

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