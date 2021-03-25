Россиянин с инвалидностью проехал 1 418 км на своей коляске, чтобы увидеть Байкал
На дорогу у него ушло полтора месяца
38-летний житель города Ачинска Красноярского края Виктор Сибирин опубликовал в личном Instagram видео, на котором наблюдает виды Байкала. Так он закончил своей «колясочное» путешествие от родного региона до Иркутской области, где встретился с самым глубоким озером в мире.
В разговоре с изданием «Проспект мира» Сибирин рассказывал, что намерен завершить путешествия на своих двух колесах за 40 дней. Стартовал мужчина 12 июля, а 22 августа уже поделился видами финальной точки тура – берег у поселка Листвянка в Иркутской области. Его путь составил 1418 километров.
С собой у Виктора были палатка, еда, спальник, одежда и вода. Передвигался мужчина на коляске, которую купил на донаты от доброжелателей. Сейчас, судя по фотографиям в аккаунте Виктора, он едет обратно домой, но уже на поезде.
Путешественник отметил, что российская трасса не отвечает запросам немобильных людей: в придорожных кафе не знают о «доступной среде», а также на пути не встретишь туалетов, адаптированных под людей с инвалидностью. Также довелось мужчине встретится и проявлением откровенного эйблизма. «Понарожают недоделков, потом государству корми их 🤬и людЯм проехать негде», – так процитировал Виктор реплику, которую услышал в свой адрес от одного из водителей в пробке.
Ранее Сибирин уже путешествовал на инвалидной коляске. В 2018 году он добрался за четыре дня от Ачинска до Красноярска. В 2019 году 12,5 дней он ехал до Абакана.
Сибиряк лишился возможности самостоятельно ходить в 2010 году из-за травмы позвоночника. Сейчас он активно занимается спортом и состоит в сборной по керлингу на колясках.
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