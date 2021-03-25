Россиянин с инвалидностью проехал 1 418 км на своей коляске, чтобы увидеть Байкал

С собой у Виктора были палатка, еда, спальник, одежда и вода. Передвигался мужчина на коляске, которую купил на донаты от доброжелателей. Сейчас, судя по фотографиям в аккаунте Виктора, он едет обратно домой, но уже на поезде.

Путешественник отметил, что российская трасса не отвечает запросам немобильных людей: в придорожных кафе не знают о «доступной среде», а также на пути не встретишь туалетов, адаптированных под людей с инвалидностью. Также довелось мужчине встретится и проявлением откровенного эйблизма. «Понарожают недоделков, потом государству корми их 🤬и людЯм проехать негде», – так процитировал Виктор реплику, которую услышал в свой адрес от одного из водителей в пробке.

Ранее Сибирин уже путешествовал на инвалидной коляске. В 2018 году он добрался за четыре дня от Ачинска до Красноярска. В 2019 году 12,5 дней он ехал до Абакана.

Сибиряк лишился возможности самостоятельно ходить в 2010 году из-за травмы позвоночника. Сейчас он активно занимается спортом и состоит в сборной по керлингу на колясках.