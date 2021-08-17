"Чего не сделаешь перед выборами ради поднятия рейтинга «ЕдРа»!".: В сети обсуждают помощь президента пенсионерам и военным перед выборами

В воскресенье Владимир Путин встретился с представителями «Единой России» и сделал важное заявление о финансовой помощи пенсионерам и военнослужащим

«Тысяча рублей все-таки инфляцией подъедается. Тем более, что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему - потому что структура потребления у них другая», - сказал президент.

Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался.

«Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы «Единую Россию», когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

Также по 15 тысяч рублей обещаны военнослужащим, но тоже только после выборов…

Почти тут же первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подсчитал и сумму, которая потребуется чтобы сделать выплаты пенсионерам. Это порядка 500 миллиардов рублей.

В соцсетях после этих заявлений президента наступил шок. Мало того, что о выплате сообщили меньше, чем за месяц до выборов в Госдуму, так она к тому же стала виртуальной – ее осуществят только после выборов и сделать это должна «Единая Россия», которая, по мнению Путина, по всей видимости, должна победить и сформировать большинство. А если она не победит? Или просто забудет про обещание? Вопросов у людей больше, чем ответов.

«А если «ЕдРо» не сформирует фракцию в Думе? То пенсионеры в пролёте?» - сразу же уточняет читатель.

«Выберите «ЕдРо» - может получите по 10 тысяч... Феерично!» - кратко сформулировал мысль президента студент.

«Инфляция почти 7 процентов, а пенсии индексируются на 3-4 процента. Это нормально? Зарплаты вообще не индексируются», - задают риторический вопрос президенту.

«Как подешевел голос избирателя к 1 сентября: пенсионерам 10, военным 15, школьникам 10...» - грустно констатирует россиянин.

«Чего не сделаешь перед выборами ради поднятия рейтинга «ЕдРа». Один пиар и популизм. А где был президент во время пандемии? Нас дома заперли на 8 месяцев собянинские распоряжения и вся помощь была по 4 тыс на нос. Зато щедро отвалили денег банкам - корпорациям и прочим «достойным» олигархам, а нам шиш с маслом. А как выборы? так нам и то, и это! Только голосуй... как надо!» - пишет читатель.

«Судьбоносное решение! Если не выиграет «ЕдРо», то и выплат не будет. так следует понимать слова президента?» - уточняет уралец.

«Не стесняясь ржут над нами», - считает россиянин.

«Заметьте «выплатить после занятия большинства в Госдуме». Цинизм 100 уровня!» - уверен сибиряк.

«Господи, неужели пенсионеры опять купятся на эту подачку?» - вопрошает москвич.

«Путин, а слабо по 10 тысяч пенсионерам? и каждый месяц?» - вновь звучит риторический вопрос.