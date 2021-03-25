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МИДу не сообщают имя россиянина, приплывшего в Японию с Сахалина на резиновой лодке

МИД РФ выразил готовность встретиться с гражданином, если его принадлежность к России будут подтверждена

Фото: Facebook Генконсульства РФ в Саппоро

Генконсульство России в японском городе Саппоро на странице в Facebook сообщило, что им до сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах 20 августа гражданин РФ запросил в полицейском  участке населенного пункта Накасибэцу политическое убежище.

Известно, что человек на резиновой лодке доплыл с острова Кунашир Курильского района Сахалинской области на остров Хоккайдо.

«Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся»

, – жалуются в генконсульстве. 

В МИДе РФ подтвердили, что дипломаты готовы встретиться с гражданином, если его принадлежность к Российской Федерации будет подтверждена.

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

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