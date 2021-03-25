Жара в Европе в будущем будет превышать 50 градусов из-за человеческого влияния

Волны тепла становятся всё более частыми и интенсивными во многих частях мира, со временем проблема станет еще более актуальной по мере дальнейшего потепления земного шара. Об этом рассказала «Известиям» старший научный сотрудник службы по контролю изменения климата «Коперник» при ECMWF Фрейа Вамборг.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), европейским странам нужно готовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превышать +50 градусов.

Как заявили в Еврокомиссии, земля стремительно нагревается из-за человеческого влияния, поэтому необходимо сократить выбросы CO2 и других парниковых газов, а также активизировать действия по защите лесов и океанов. Там подчеркнули, что только приняв такие меры, можно будет остановить глобальное потепление.

Сейчас Евросоюз предпринимает решительные действия для достижения цели по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году и достижению климатической нейтральности к 2050-му. Поэтому в ноябре 2021 года в Глазго состоится 26-я конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, где встретятся представители более чем 50 стран, в том числе и России, и обсудят совместные меры борьбы с разрушительными последствиями изменения климата.