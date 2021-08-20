В Китае законодательно разрешили семьям заводить третьего ребенка

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял поправки в закон о населении и планировании рождаемости и законодательно разрешил семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«20-го числа Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал и принял решение о внесении поправок в Закон о народонаселении и планировании семьи», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и рождение детей в молодом возрасте, а также право иметь третьего ребенка в семье. Государство также принимает финансовые, налоговые, страховые, образовательные, жилищные, рабочие и другие меры поддержки, чтобы уменьшить бремя семейного рождения, воспитания детей и улучшить качество образования. В стране также будут поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей.

Ограничение рождаемости действовало в Китае с 1979 года. В 2013 году власти разрешили семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году семьям разрешили иметь двух детей. В мае 2021 года Коммунистическая партия Китая приняла решение разрешить семьям иметь троих детей.