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"Пора валить в Сибирь, пока не поздно": в сети отреагировали на исследование Росгидромета об изменении климата

Россияне считают, что приобретение арктического гектара в этом свете – не такая уж плохая идея, ведь "скоро там может оказаться курорт"

Фото: Агентство "Москва"

Директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская рассказала, что четыре российских региона ждут самые ощутимые последствия изменения климата.

«Если рассматривать ситуацию по всей территории России, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны - наиболее густонаселенных районах», - сказала она.

На первом месте Крым. Там наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух.

«Следующий за Крымом - Ставропольский край, далее Курская и Воронежская области», - отметила Романовская.

Она уточнила, что если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая, где велики негативные последствия, помечена оранжевым.

В оранжевую зону попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.

Согласно расчетам ученых, меньшие климатические риски ожидают Астраханскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Дагестан и Чечню.

В остальных 58 субъектах угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока выражены слабо.

Романовская считает, что при формировании профильного Национального плана следует, прежде всего, разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов из красной и оранжевой зон.

В соцсетях отреагировали на заявления Романовской неожиданными мыслями.

«Ага, рассказывают нам о «капризах погоды», а сами уже который год работают над изменением климата. Поджигают и не тушат леса, распыляют какую-то дрянь с самолётов», - пишет читатель.

«В общем, все в Сибирь, пока не поздно!» - иронично призывает россиянин.

«Нужно действительно переезжать в Сибирь или на Дальний Восток. А столицу перенести в Екатеринбург или Красноярск», - считает студент.

 «Владивосток на широте Сочи и Крыма. Похоже, там скоро субтропики будут», - анализирует новость пенсионер.

«Может, и не такая уж глупая затея - арктический гектар приобрести? Глянь, и лет через десять такими темпами там уже курорт будет, в то время как Кавказ и Крым превратятся в безводную пустыню или, наоборот, под воду уйдут», - размышляет экономист.

«Из всего, что я понял, у них есть два маркера - это красный и оранжевый. Надо всю палитру подарить», - шутит напоследок москвич.

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