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Мать лишилась двухлетней дочери из-за свечи, оставленной на телевизоре

Против 28-летней матери в Волгограде ведется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

Фото: Global Look Press

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней девушки по статье о причинении смерти по неосторожности, передает местное управление СКР.

Вечером 10 июня, находясь в своем частном доме, гражданка укладывала дочь (1 год 8 месяцев) спать. Погасив в спальне свет, она зажгла восковую свечу и поставила ее на пластиковый корпус телевизора поодаль от детской кроватки.

В 23:00, убедившись, что дочь уснула, девушка отправилась к приятельнице, проживающей неподалеку. Вернувшись примерно через три часа, мать обнаружила задымление. Пожара не произошло, но телевизор оплавился и девочка отравилась продуктами горения. 

Девушка вынесла малолетнюю дочь, но та уже не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Эксперты установили, что причиной смерти стала именно непотушенная свеча, оставленная на легковоспламеняющейся поверхности.

Теги: #дети

Рубрика: Общество

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