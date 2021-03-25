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"После выборов цены на все товары понесутся вскачь": в сети думают, что скоро станет "легче умереть, чем прокормить семью"

Россияне уверены, что цены на продукты держат в ручном режиме из-за предстоящих выборов, но даже это только "замедляет" их, а не останавливает

Фото: Агентство "Москва"

Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары, говорится в пресс-релизе регулятора. Заметим, что речь именно о замедлении роста цен, а не о его остановке.

Годовая инфляция по итогам июля в РФ замедлилась на 0,04 процентного пункта, до 6,46%. При этом число субъектов РФ с ускорением и замедлением инфляции было почти равным.

«Рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве регионов России. Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов РФ внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты. При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары», - заявили в ЦБ.

«Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур», - пояснил регулятор.

Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве субъектов РФ. Особенно быстро, по данным регулятора, цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки.

В то же время годовые темпы роста цен на услуги в основном также повышались при сохранении значительной разнородности. Растущая динамика в ряде субъектов РФ связана с увеличением цен на коммунальные услуги из-за эффекта низкой базы, считают в ЦБ. Годом ранее индексация тарифов переносилась на другие месяцы. Сдерживало рост цен на услуги в целом по стране снижение стоимости туристических путевок в Турцию, также считают в ЦБ.

В соцсетях за всеми этими умными словами и умозаключениями увидели главное – рост цен не остановился даже при богатом новом урожае. Он только замедлился…

«Что-то ЦБ никак не заметил стремительно худеющих кошельков рядовых россиян. Или перед выборами - эта плохая новость не ко двору «ЕдРу»?» - уточняет читатель.

«Что-то у нас пачка риса 900 грамм стоит 107 рублей, десяток яиц – 111 рублей, подсолнечное масло - 146 рублей, сливочное масло 200 грамм - от 160 до 200 рублей с копейками. Если еще будет рост, легче умереть, чем прокормить семью», - пессимистичен россиянин.

«Микрозамедление цен на продовольствие торговые сети компенсируют макроростом цен на непродовольственные товары», - уверен экономист.

«Посмотрим после выборов, как понесется вскачь цена на все товары. Это сейчас держат всеми правдами и неправдами, хотя цены лезут даже и в таких условиях. Так что байки про замедление роста к концу года будут просто забыты», - предполагает москвич.

«Достижение» хваленой рыночной экономики - замедление роста цен на продукты», - вздыхает пенсионер.

«Заметили, браво! Бензин на 30% за год вырос, незаметно так для ЦБ. Конечно когда по 300 тысяч в месяц получаешь - это не заметно», - иронизирует читатель.

«Новый урожай вызвал всего-навсего торможение темпа роста цен», - в шоке россиянин.
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