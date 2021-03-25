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ВОЗ: опасные штаммы COVID-19 за неделю значительно расширили свою географию

Ииндийский штамм "дельта" увеличил свою географию за неделю со 142 до 148 стран и территорий

Фото: Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что самые опасные штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» за последнюю неделю заметно расширили свою географию, передает ТАСС.

Согласно приведенным данным, штамм «альфа», который впервые обнаружили в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 190 странах и территориях (+5 стран за неделю). Вариант «бета», который нашли в ЮАР в августе прошлого года, циркулирует в 138 государствах (+2). Штамм «гамма», обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 82 странах (+1). Больше всех за неделю распространился индийский штамм «дельта», известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, он увеличил свою географию за неделю со 142 до 148 стран и территорий.

Штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» ВОЗ относит к категории вариантов, «вызывающих обеспокоенность».

Как отметили в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, при этом продолжается увеличении числа стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность.

Согласно бюллетеню ВОЗ, с 9 по 15 августа заболеваемость в мире увеличилась на 4% по сравнению с предыдущей неделей: было выявлено более 4,4 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом практически не возросло. По их данным, на 17 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 207 784 507 случаев заражения коронавирусом, погибло 4 370 424 человека.

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