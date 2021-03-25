Специалисты назвали специальности в регионах с зарплатами выше 100 тыс. рублей

Предложить зарплату свыше 100 тысяч рублей в регионах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей готовы в Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Рязани, в Набережных Челнах, Пензе, Кирове и Липецке. Об этом говорится в материалах исследовательского центра Superjob.

Исследование проводилось в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек, в ходе него было проанализировано 84 тыс. вакансий.

Как сообщается, самой высокооплачиваемой вакансией августа стало место руководителя филиала строительной компании в Пензе, ему готовы платить до 250 тыс. руб. в месяц. Разработчику мобильных приложений в Ульяновске предлагают до 200 тыс. руб. в месяц,, до 300 тыс. обещают инженеру в Иркутске, программисту в Хабаровске готовы платить 150 тыс., а в Липецке от 120 тыс. руб.. В Ярославле специалист по проектированию и разработке печатных плат может получать до 110 тыс. руб., во Владивостоке менеджеру по развитию обещают до 119 тыс. руб., а руководителю отдела экономики свыше 100 тыс. руб. Программисти в Рязани ценятся также, как и водители категории Е в Набережных Челнах, им предлагают 120 тыс. руб.. В Кирове на зарплату до 140 тыс. руб. может претендовать финансовый директор,

Отмечается, что заметно выросло количество предложений для руководителей среднего звена, финансовых специалистов, инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам. В Тюмени главный бухгалтер с шестилетним опытом может получать 80 тысяч рублей в месяц, а супервайзер отдела продаж в Астрахани может получать свыше 60 тыс. руб., а в Томске – до 100 тыс. руб.