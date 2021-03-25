Четыреста первый способ сравнительно честного отъема денег от Олега Смолина

Пусть такой мысленный эксперимент не пугает Вас своей безнравственностью. В конце концов, разве инвалиды не нуждаются в дополнительной защите, разве не должно государство улучшать жизнь инвалидов и делать ее лучше? А для этого нам необходимо выяснить почему инвалиды живут плохо.

У общества слепых существуют различные налоговые льготы, в том числе, по уплате НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций, земельного налога. По сути, данные налоговые льготы, земельные участки и производственные объединения, оставшиеся еще с советских времен должны повышать конкурентоспособность продукции предприятий общества слепых и, соответственно, и гарантировать уровень заработных плат у инвалидов значительно выше среднероссийского. Однако этого не происходит.

Давайте разбираться, почему - на примере ООО «Московское учебно-производственное предприятие № 8 Всероссийского общества слепых», которое создано фактически только с одной целью – трудоустроить лиц с ограничениями по зрению. Единственным учредителем данного предприятия является Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых, оно же является собственником имущества. А имущество на абы какое – участок в Москве, по адресу ул. Гражданская 4-я, свыше 9 тыс. кв.м. Само ООО лишь арендует это имущество у общества слепых.

А дальше начинается 401 способ. ООО создает дочернюю организацию Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙВОС» с тем же генеральным директором, который возглавляет Московское учебно-производственное предприятие № 8 Всероссийского общества слепых. Затем директор сам себе в субаренду сдает землю, принадлежащую Всероссийскому обществу слепых за 120 рублей в год. Но это никого не смущает, Всероссийское общество слепых легко согласует данную сделку. Затем на этом участке начинает возводиться ЖК «Вдохновение» комфорт класса, 212 квартир, подземный паркинг, закрытая озелененная территория. Наверное, для инвалидов спросите Вы? Нет, просто на продажу. Стоимость за квадратный метр в квартире на земле общества слепых стоит 263.534 руб., средняя стоимость квартиры 15,8 млн. руб.

Деньги от продажи квартир накапливаются на счете застройщика. Осталось забрать эти деньги, не уплатив ни копейки налогов. Действующее законодательство не позволяет застройщику тратить эти деньги по своему усмотрению, это сделано для защиты прав покупателей квартир. Но можно тратить на арендную плату за землю. Вот оно. Аренда земли Всероссийского общества инвалидов не облагается НДС. Стоимость аренды повышается до 7 млн. рублей в месяц. Круто да? Со 120 до 84.000.000 рублей в год. Такое изменение никогда бы не прошло на рынке, но в нашем конкретном случае генеральный директор в обеих компаниях один и тот же: Недошивин Михаил Валентинович, простой наемный менеджер, чья основная задача вывести деньги и отдать их нашему гипотетическому Остапу Бендеру. Осталось понять, кто это.

Собственником имущества является в целом Всероссийское общество слепых. От имени ВОС права собственника имущества осуществляет Центральное правление ВОС. В нем 22 человека, в том числе, и вице-президент Смолин Олег Николаевич. А у него большие расходы – избирательная кампания, надо везде ездить, рассказывать, что борьба за интересы инвалидов не останавливается ни на секунду.