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Зрителей возмутил сериал "Маньячеллло"

Черная комедия о маньяке-интеллектуале не нашла понимания у аудитории ТНТ

На ТНТ начался показ сериала «Маньячеллло». Это черная комедия о маньяке, который свои убийства выстраивает по мотивам произведений Булгакова и других классиков. «Маньячеллло» - пародия не столько на маньяков, сколько на сериалы о них, сдобренная черным юмором и литературными аллюзиями. 

После показа двух премьерных серий зрители отреагировали на сериал и по большей части их оценка отрицательная.  

«Сериал по пятибальной оценке минус ноль, - пишет Слава. - Чушь несусветная. Бредятина. Дальше только пропасть. Посмотрел две серии, даже не улыбнулся ни разу. Комедия...Ха, ха...». 

«...показывать сериал о маньяке это не очень хорошо, этот сериал видят не только взрослые, но также и дети! А потом удивляются, откуда такая агрессивность и маниакальность», - возмущается Никита Геннадьевич.

«"Это" позиционируют как черную комедию. Чёрная бурятская комедия, блин! Стала смотреть из-за Жаргала [Бадмацыренова] Классно сыграл в сериале "Полярный". Но "это" даже не знаю для какого круга. Зритель не особо интеллектуальный убийство по Булгакову не осилит. И юмор не спасёт, даже чёрный. Похоже на КВН-скую театральную постановку, самое скучное в КВНе», - отмечает телезрительница. 

«Посмотрел две серии… Эх, Жаргал-Жаргал… Был ты посредственным квнщиком, а стал - плохим режиссёром. Уровень - ниже плинтуса», - заявляет пользователь под ником 2dishfan.  

«Как можно сделать из убийцы комика? Ответ один — никак! Не смешной от слова совсем, - пишет Наталья. - Очень жаль, если такие фильмы будут показывать по центральному телевидению. Никакой комедии нет, игра актёров хорошая, но сюжет желает оставлять лучшего. Лучше потратить свое время на другой сериал».

Рубрика: Общество

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