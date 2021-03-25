К Земле летит потенциально опасный астероид диаметром в 1,4 километра

К земле приближается астероид 2016 AJ193, который относится к классу потенциально опасных, но не представляет угрозу для планеты. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

Как рассказали в планетарии, существуют целый класс астероидов «сближающихся с Землей». Если астероиды приближаются к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, они считаются потенциально опасными объектами.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», – отметили в планетарии.

Там также отметили, что за всю историю наблюдений за подобными объектами, астероиды пролетали около нашей планеты и на более близких расстояниях. Например, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров приблизились к планете на 384 тысячи километров, а всего за последние сто лет таких близких пролетов было более 30.

В планетарии подчеркнули, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения.

«Таким образом, опасность представляют как раз "нежданные гости" из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет», – добавили ученые.