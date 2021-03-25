Из СИЗО вышли все дети, решившие взорвать ФСБ в игре Minecraft. Но дело продолжается

Суд города Канск Красноярского края изменил меру пресечения двум подросткам, которых обвиняют в подготовке к террористической деятельности. Денис Михайленко выйдет из СИЗО, а Богдан Андреев из-под домашнего ареста. Обоим несовершеннолетним теперь запрещены определенные действия, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Антона Колосова, Владимира Васина и Владимира Илькова.

«Это то самое дело, где детей задержали за подрыв здания ФСБ в Майнкрафте [Minecraft — детская компьютерная игра, — ред.]», — напоминает Чиков.

Богданов после долгого судебного разбирательства получит возможность ходить в школу, чтобы он смог закончить девятый класс, и пользоваться интернетом, а вот Михайленко пользоваться интернетом по-прежнему не сможет.

Третий проходящий по делу 15-летный школьник Никита Уваров вышел из СИЗО раньше и сумел успешно закончить учебный год.

Следующее заседание по делу состоится 9 ноября.

Изначально троих школьников обвиняли в организации террористического сообщества (статья 205.4 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ). Однако первое дело было прекращено, а к перечню обвинений добавились изготовление и хранение взрывчатых веществ. Следствие полагает, что школьники собирались покуситься на «государственное и политическое устройство» России.