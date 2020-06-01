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"Весь вопрос: какой формат теперь традиционный - онлайн или оффлайн?": В сети обсуждают начало учебного года

Россияне беспокоятся, что по ходу учебы, после выборов в Госдуму, детей могут добровольно-принудительно вакцинировать

Фото: Агентство "Москва"

Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», - приводит слова министра Telegram-канал Минпросвещения РФ.

Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле.

Понятно, что родители, которые беспокоятся о своих детях, обсуждают в соцсетях не только начало учебного года, но и дальнейшие его перспективы.

«Осталось только выяснить какой из форматов теперь традиционный?» - иронично замечает читатель, понимающий, что когда-нибудь именно онлайн-формат может оказаться главным.

«И по новой традиции: линейки отменить, маски надеть и всем измерить температуру…» - грустно представляет новую школу родитель.

«Вроде хотели прививки дошкольникам, школьникам и студентам делать, но на носу что у нас, а? Масленица? Нет, на этот раз не масленица, а выборы. А после выборов уже может быть «что угодно», - напоминает главную проблему последних лет россиянин.

«Да, вы правы. Не стоит удивляться, если после выборов начнут добровольно-принудительно вакцинировать и наших детей», - пишет москвич.

«Ох, и не просто это будет. Если уж со взрослыми столько визга было, за детей народ вообще горой встанет…» - предвидит события читатель.
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