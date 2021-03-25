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Российская авиакомпания обязалась продавать билеты по одному рублю

Если компания решит не продавать авиабилеты по рублю, то попадет в черный список и не сможет претендовать на субсидии

Фото: Global Look Press

Авиакомпания Nordwind указала цену билетов на туристические маршруты в один рубль для того, чтобы получить субсидии от правительства. В случае, если такие билеты все же появятся, всего может появиться около 25 тыс. таких проездных документов, приобрести их смогут взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Субсидии были выделены авиакомпаниям в размере 1,35 млрд рублей на перелеты детей до 18 лет с сопровождающими по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам. Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. 

Авиакомпания Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль, так как хотела гарантировано получить дотации и не знала, какую цену заявят другие конкуренты, поэтому для получения преимущества установила минимальную цену. 

Как рассказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, размер субсидии может оказаться выше стоимости авиабилета, по которой Nordwind продал бы их на обычном рынке, поэтому компания знала на что идет, когда заявила стоимость в 1 рубль. 

«Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками. (...) От хорошей жизни на такие вещи не идут», – считает эксперт.

По словам источников газеты в отрасли, если Nordwind решит не продавать авиабилеты по рублю, отказавшись от субсидий, то попадет в черный список и в будущем не сможет претендовать на бюджетные деньги.

Nordwind подала заявку на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск через Москву. Предельная субсидия, которую получит компания за перевозку одного человека в одном направлении по этим маршрутам, равна предельной стоимости специального тарифа. Объем выделенных авиакомпании субсидий составляет 229,2 млн рублей.

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