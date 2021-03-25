"Пункт первый: посадить всех борцов с коррупцией": в сети смеются над планом Путина по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

В документе описывается еще множество других мер, даже с датами, но в соцсетях новый план президента, прямо скажем, подвергся жесткому стёбу.

«Пункт первый - посадить всех борцов с коррупцией», - иронизирует читатель.

«А смысл? Все равно разворуют...» - расстраивается пенсионер.

«В том то и смысл, что наконец-то официально легализуют. И называться это будет лоббизм», - шутит россиянин.

«Предвыборный стёб. Так и вижу, как владельцы золотых унитазов в срочном порядке перекрашивают их под чугун», - звучит новая ирония.

«Указ пчёлы против мёда. Рассмешил, Владимир Владимирович! Вы вокруг себя оглянитесь и глаза не закрывайте», - посоветовали президенту.

«Значит, борьбы и уничтожения на корню всё-таки не будет? Только противодействие? Которое, как известно, равно действию», - разъясняет читатель.

«Так вот руководишь 20 лет, а потом понимаешь, что с коррупцией нужно бороться», - звучит новая шутка.

«Я считаю, что этот план нужно перенести на 2050-2060 годы, когда воровать будет нечего в России», - советует россиянин.

«Зря вы так, воровать нечего будет уже к 2024 году», - уверен москвич.

«Мы примем законы против коррупции, сказали коррупционеры», - иронизирует петербуржец.

«Главное в нашем деле – не выйти на самих себя», - вспоминает напоследок старый анекдот мужчина в возрасте.