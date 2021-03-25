"Пункт первый: посадить всех борцов с коррупцией": в сети смеются над планом Путина по противодействию коррупции
Россияне называют это "предвыборным стёбом" и "борьбой пчёл против мёда", а также иронизируют, что "в документе коррупцию официально легализуют"
Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.
В документе описывается еще множество других мер, даже с датами, но в соцсетях новый план президента, прямо скажем, подвергся жесткому стёбу.
«Пункт первый - посадить всех борцов с коррупцией», - иронизирует читатель.
«А смысл? Все равно разворуют...» - расстраивается пенсионер.
«В том то и смысл, что наконец-то официально легализуют. И называться это будет лоббизм», - шутит россиянин.
«Предвыборный стёб. Так и вижу, как владельцы золотых унитазов в срочном порядке перекрашивают их под чугун», - звучит новая ирония.
«Указ пчёлы против мёда. Рассмешил, Владимир Владимирович! Вы вокруг себя оглянитесь и глаза не закрывайте», - посоветовали президенту.
«Значит, борьбы и уничтожения на корню всё-таки не будет? Только противодействие? Которое, как известно, равно действию», - разъясняет читатель.
«Так вот руководишь 20 лет, а потом понимаешь, что с коррупцией нужно бороться», - звучит новая шутка.
«Я считаю, что этот план нужно перенести на 2050-2060 годы, когда воровать будет нечего в России», - советует россиянин.
«Зря вы так, воровать нечего будет уже к 2024 году», - уверен москвич.
«Мы примем законы против коррупции, сказали коррупционеры», - иронизирует петербуржец.
«Главное в нашем деле – не выйти на самих себя», - вспоминает напоследок старый анекдот мужчина в возрасте.
Теги: #Путин, #Коррупция
Рубрика: Общество