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"Это Россия!" Губернатор высмеял мэра за мытьё грунтовой дороги к его приезду

Глава администрации, божится, что мыли дорогу после выравнивания. Впрочем, выравнивать её могли тоже к приезду губернатора

Фото: Скриншот

Одну из улиц в городе Серов Свердловской области решили помыть перед приездом губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона узнал об этом и опубликовал в своем Instagrma критический пост в адрес местной администрации, в шутку предложив им вместо этого заасфальтировать дорогу.

«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. [Глава Серовского городского округа] Василий Витальевич [Сизиков], зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал губернатор Куйвашев.

Вскоре Сизиков ответил на иронию главы региона, завив, что дорогу мыли не ради него, а по просьбам жителей, добавив, что за день до этого рабочие выравнивали эту дорогу и «после этого поднялась пыль». Его слова передаёт издание Ura.ru.

Выравнивали ли дорогу также к приезду губернатора, остается неясным.

На опубликованном Куйвашевым видно, что после того как по грунтовой дороге проезжает поливальная машина, она на глазах изумленных жителей покрывается лужами и грязью, а женщина за кадром лаконично комментирует происходящее фразой: «Это Россия!»

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