Мать позвала на день рождение 6-летней дочери Йетти и травмировала детей

Женщина из Оклахомы пригласила на вечеринку по случаю шестилетия своей дочери аниматора в костюме Йетти и напугала всех присутствующих детей. Видео с дня рождения она выложила в TikTok.

Девушка решила быть оригинальной и не звать на вечеринку аниматоров в костюме принцесс и других популярных персонажей, но дети явно этого не оценили. Когда они увидели чудовище с шариками в окне дома, они стали испугано кричать и прятаться за родителями, пока те в свою очередь смеялись от происходящего. Крики продолжались пока родители не подошли и не обняли миссис Бигфут, после этого дети поняли, что существо было другом, а не врагом.

Как рассказала мать девочки Бретт «2 News Oklahoma», она обычно делает на дни рождения необычные праздничные торты, но в этом году пирог провалился, поэтому она и ее муж пригласили на вечеринку импровизированного «снежного человека».