Мать позвала на день рождение 6-летней дочери Йетти и травмировала детей
Девушка решила быть оригинальной и не звать на вечеринку аниматоров в костюме принцесс, но дети этого не оценили
Женщина из Оклахомы пригласила на вечеринку по случаю шестилетия своей дочери аниматора в костюме Йетти и напугала всех присутствующих детей. Видео с дня рождения она выложила в TikTok.
Девушка решила быть оригинальной и не звать на вечеринку аниматоров в костюме принцесс и других популярных персонажей, но дети явно этого не оценили. Когда они увидели чудовище с шариками в окне дома, они стали испугано кричать и прятаться за родителями, пока те в свою очередь смеялись от происходящего. Крики продолжались пока родители не подошли и не обняли миссис Бигфут, после этого дети поняли, что существо было другом, а не врагом.
Как рассказала мать девочки Бретт «2 News Oklahoma», она обычно делает на дни рождения необычные праздничные торты, но в этом году пирог провалился, поэтому она и ее муж пригласили на вечеринку импровизированного «снежного человека».
«Мы просто подумали, я имею в виду, что она пришла с воздушными шарами, бантом и пачкой, поэтому я подумала:«О, это будет мило и весело», – объяснила мать именинницы.
Она также добавила, что дети хорошо провели время, но они не хотят, чтобы монстр возвращался.
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