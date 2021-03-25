Эксперт: 70% наших домохозяйств тратят все свои доходы на еду, одежду, транспорт и ЖКХ.

"Борщевой индекс" – индекс доступности продуктов питания, из которых можно сварить популярный в народе борщ, - в последнее время часто появляется в СМИ. Из него можно уяснить, например, что средний житель Тувы может сварить своей семье всего 50 борщей в месяц. Однако борщом сыт не будешь не только в Туве, и «суповой набор» - лишь малая часть комплексных данных Росстата. Если не углубляться в цифры – как вообще питаются россияне?

"Надо понимать - замечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов, - что половина населения планеты не имеет доступа к здоровому питанию. И Россия не исключение. Около половины наших соотечественников не имеют доступа к здоровому, сбалансированному рациону, который позволяет производить качественную рабочую силу. В 2017 РАН провела исследование, которое показало, что более половины граждан России работающего возраста не получает полноценный рацион в соответствии с санитарными нормами, сформулированными российским правительством. 70% наших домохозяйств тратят все свои доходы на еду, одежду, транспорт и ЖКХ. У людей нет накоплений, и они зависимы от экономических вызовов. Целый ряд депрессивных регионов, в том числе регионов Дальнего Востока, регионов, примыкающих к Москве, из которых уехало в столицу экономически активное население, сельская местность - не имеют доступа к качественным продуктам питания в силу низкого уровня доходов".

При этом в России – огромные урожаи пшеницы, составляющие предмет гордости властей. И при этом – дорогая мука, не составляющая предмета гордости для россиян.

«Ситуация с пшеницей аналогична ситуации с нефтью: мы - одна из главных нефтедобывающих стран, и при этом у нас дорогой бензин – объяснил Олег Комолов - Товар идёт на экспорт, а на внутреннем рынке возникает дефицит товара, в связи с чем растёт его цена. Это проблема не производства, а распределения: наша страна обеспечивает внешний мир, а не внутренний рынок».