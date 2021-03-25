В Кузбассе за 3 года построили школу стоимостью 850 млн рублей. Губернатор уехал, и её затопило
В Кемеровской области образцовую школу построенную по нацпроекту затопило после того как губернатор уехал, расхвалив её
В городе Тайга Кемеровской области в рамках нацпроекта «Образование» построили образцовую школу, на которую за три года работ потратили 842 миллиона рублей. Чтобы проверить её готовность к новому учебному года, туда лично приехал глава региона Сергей Цивилев, а его пресс-служба расхвалила школу в своих соцсетях. Вот только в тот же день учебное заведение затопило.
«Все идеи удалось воплотить в жизнь — современный компьютерный класс, бассейн и спортивный зал с зонами для болельщиков, — говорится в соцсетях главы Кузбасса. — Оснастили школу по последнему слову техники — в каждый класс закупили интерактивные доски и компьютеры. Родители и учителя в восторге (...) Школа уникальная, таких даже в Кемерове нет».
Впрочем, хвалебные отзывы губернатора не помогли и сразу по его отъезде в школе №160 произошел прорыв ливневой канализации: потоки протекли на нижние этажи и по социальным сетям разошлось видео, как с потолка коридора стекает вода, образуя огромные лужи на полу. Автор видео интересуется, почему никто из сотрудников не пытается как-то остановить этот процесс.
«В Тайгинской школе №160 начался потоп. Сдали школу к учебному году 2021», — говорится в описании к видео.
В местной мэрии заверили издание «Сiбдепо», что все протечки были оперативно устранены, никаких последствий это не вызвало, а учеба начнется по плану 1 сентября: «Выбило крышку ревизии в ливневой канализации. В течение 10 минут крышка была заменена. Вода оперативно убрана. Ущерба нет». Региональный Минстрой также заверил журналистов, что никаких проблем в школе сейчас нет.
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Рубрика: Общество