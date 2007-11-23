Как взрывались автобусы в России: 5 случаев из прошлого

Взрыв в автобусе в Воронеже заполнил информационные сводки во всех подробностях. При этом взрывотехник полагает, трагедия произошла из-за технической неисправности, но не из-за чьих-то террористических намерений.

«Обычно, если взрывается взрывчатое вещество высокой, низкой или средней мощности, выброс пламени на видеозаписи очень кратковременен и зачастую даже неразличим», – говорит специалист и отмечает, что за автобусом наоборот был замечен длинный шлейф огня.

Sobesednik.ru вспоминает другие громкие трагедии, связанные со взрывами в российских автобусах.