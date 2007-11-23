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Как взрывались автобусы в России: 5 случаев из прошлого

Взрыв в Воронеже, по предположению взрывотехника, связан с технической неисправностью, а не с терактом

Фото: скриншот

Взрыв в автобусе в Воронеже заполнил информационные сводки во всех подробностях. При этом взрывотехник полагает, трагедия произошла из-за технической неисправности, но не из-за чьих-то террористических намерений.

«Обычно, если взрывается взрывчатое вещество высокой, низкой или средней мощности, выброс пламени на видеозаписи очень кратковременен и зачастую даже неразличим», – говорит специалист и отмечает, что за автобусом наоборот был замечен длинный шлейф огня.

Sobesednik.ru вспоминает другие громкие трагедии, связанные со взрывами в российских автобусах.

Москва, 2013

В 2013 году 9 мая на Речном вокзале в Москве взорвался автобус, работающий на газе. В салоне никого не было, но осколки от взрыва газового баллона полетели в сторону матери и ребенка, уроженцев Карачаево-Черкесии. Тогда с маршрутов сняли 50 автобусов такой же марки, которые были запущены в столице в качестве эксперимента.

Волгоград, 2013

В тот же год осенью произошел взрыв в городском автобусе Волгограда. Восемь человек погибли, включая террористку Наиду Асиялову, которая, по версии следствия, и привела в действие взрывное устройство. Еще 37 оказались ранены.

В те годы уже получили распространение видеорегистраторы. На видеозаписях очевидцев видно, что взрывное устройство детонирует в ЛиАЗе на полном ходу.

Выяснилось, что смертница уже была в федеральном розыске. После теракта на всех автостанциях Махачкалы полицейские начали проверять документы всех отбывающих из Дагестана.

Тольятти, 2007

В 2007 году утром 31 октября в городе Тольятти взорвался автобус МАЗ. Хотя изначально прокуратура и возбудила дело о теракте, но основной версией в итоге осталось неосторожное обращение со взрывчаткой со стороны 21-летнего химика-любителя Евгения Вахрушева. Именно у него дома были найдены производные дня изготовления взрывчатки.

Погибли 8 человек и еще 56 человек оказались ранены. Этот маршрут по утрам, когда и произошел взрыв, особенно востребован у студентов, поскольку проезжает все основные вузы города. Взрыв прогремел вскоре после того, как большая часть студентов вышли на остановке около Поволжского государтсвенного университета сервиса.

В этом кейсы дополнительное разбирательство велось из-за слива фотографий окровавленных жертв происшествия из базы экспертов в СМИ. Некоторые федеральные медиа показывали эти документы без цензуры.

Фото: соцсети

Северная Осетия, 2007

Чуть позже в Северной Осетии от взрыва в междугороднем автобусе скончались четыре человека, включая ребенка. Уголовное дело было возбуждено по статьям о терроризме, убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ. https://ria.ru/20071123/89237348.html

Взрыв произошел на территории досмотровой площадки поста ДПС. В салоне находилось 17 человек. «Раздался сильный хлопок, потом появилось ощущение, что начался фейерверк», – делился один из пассажиров.

Фото: скриншот

Невинномысск, 2007

В Ставропольском крае от взрыва в междугороднем «Икарусе» погибли три человека, а 17 получили ранения различной тяжести.

СМИ пишут, что жертв могло бы быть гораздо больше, если бы взрыв произошел бы не во время длительной стоянки в 20 минут. Также известно, что автобус прибыл в Невинномысск раньше времени.

Осужденные за этот теракт не признали своей вины.

Фото: соцсети

Рубрика: Общество

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