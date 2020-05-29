Юрий Лоза: за враньем обо мне следят мои адвокаты

Спор возник из-за трансляции песни «Плот» (ну а из-за чего же еще?) на музыкальном шоу Первого канала «Голос».

Рассматривать иск Мосгорсуд будет 3 сентября. Речь там пойдет «о защите исключительных прав на музыкальное произведение «Плот», прозвучавшее в программе «Голос», запись которого в дальнейшем была размещена в сети Интернет», – говорят в пресс-службе суда.

Юрий Эдуардович просит суд запретить Первому каналу «создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и использование музыкального произведения «Плот» в телепередаче «Голос».

Лоза рассчитывает получить с канала пять миллионов – 4 млн за нарушение исключительных прав и незаконное использование и 1 млн за моральный вред. Юрий Лоза (истец) считает, что «Плот» испортили ненадлежащим исполнением, ведущие шоу непристойно иронизировали над ним и «распространяли несоответствующие факты из его биографии», что привело к унижению истца.

Юрий Лоза при этом совершенно не считает, что он троллит общественность своим трепетным отношением к хиту «Плот» уже, кажется, перешедшему в разряд бессмертных. На песне «Плот», кажется, построена уже мини-корпорация. Сделать из единственной известной песни неиссякаемый источник дохода, это, согласитесь, высший пилотаж. А стать самому в каждой бочке комментатором – вообще недосягаемое мастерство, для которого нужна железобетонная психика.

– Да я, если честно, не вникал в детали, – сказал нам Юрий Лоза. – Иском занимаются мои адвокаты, они разбирались в деталях, вникали, излагали претензии. А я давно уже не слежу за такими вещами – за каждым, кто хочет перепеть и передрать, не уследишь. Все разрешения заниматься отслеживанием и контролем я передал моим юристам.

– Кажется, в иске идет речь о каком-то искажении фактов вашей биографии, а также об унижении?

– Кто там что наврал обо мне – за этим тоже следят мои адвокаты.