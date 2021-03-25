Вильфанд предупредил об аномальной погоде во многих городах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что до конца рабочей недели в большей части России ожидаются температуры на 7-10 градусов выше нормы, передает РИА Новости.

По словам синоптика, аномальная температура затронет Архангельскую область, Вологодскую, республику Коми и Мурманскую область. В эти регионах максимальные температурные значения будут от +24 до +29 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы. Аномально высокая температура также ожидается в Ненецком автономном, там будет +20 градусов, при том, что норма ровна +13 градусам.

На юге центра Европейской России в Тамбовской, Белгородской, Курской и Воронежских областях, прогнозируется температура, значительно превышающая норму от +30 до +37 градусов.

«Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине - до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – отметил Вильфанд и добавил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

Температура выше нормы также прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии, там ожидается от +37 до +39 градусов.

Температура выше нормы на 7 градусов ожидается в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов. Жара также ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области до +32 градусов тепла.

Как сообщает портал метеовести, сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха от +21 до+23 градусов, в Подмосковье до +24. Ветер южный, 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 744 мм рт. ст.