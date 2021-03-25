Сотни миллионов и сотрудник ФСБ: в Краснодаре очередной крупный коррупционный скандал

В Краснодаре задержали сотрудника Федеральной службы безопасности – его подозревают в покровительстве одному из местных бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«В Краснодаре задержан сотрудник ФСБ, который, по предварительной информации, осуществлял местному бизнесмену покровительство», – рассказал собеседник агентства.

В обмен на помощь избежать привлечения к ответственности за совершение различного рода правонарушений сотрудник получил «вознаграждение» на сумму 110 миллионов рублей, который, по информации источника, потратил их на приобретение движимого и недвижимого имущества.

Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.