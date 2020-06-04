"Собянин, бордюры дорогие? Подушку потратят - останется матрац": в сети обсуждают заканчивающуюся денежную подушку Москвы

Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года. По мнению специалистов, столица смогла накопить 940 миллиардов рублей к середине года. Эти средства состоят из собственных денег и финансов городских бюджетных учреждений.

В S&P считают, что Москва полностью потратит собственный капитал к концу декабря.

«В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», - предсказывают аналитики.

Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом - том же уровне, что и суверенный рейтинг России.

В соцсетях информация о том, что «денежная подушка» Москвы может закончиться к декабрю, нашли широкий отклик. Досталось и непосредственно мэру столицы Сергею Собянину.

«Сергей Семенович, бордюры дорогие?» - задал риторический вопрос читатель.

«Собянин умеет тратить, а зарабатывать - нет. Похоже, кормушке - конец, делу - венец. Сажать мэра пора», - уверен россиянин.

«Очередные штрафы, налоги на воздух и повышение цен, решит эту проблему», - предлагает «выход из ситуации» житель столицы.

«Поддержим Сергея Семеновича, отца родного, штрафами! И наполним кубышку любимого города! И мэра. Она у них общая, - так как он о гражданах заботится! Даешь штрафов - хороших и разных! В общественном транспорте, к примеру, регулярно ходят штрафователи мэра - берут деньги за отсутствие масок. Но сами не продают - не положено. Маски купить, поддержав бюджет мэра, также не составляет труда. И уколоться тоже не помешает - бюджет уже освоен, надо оправдать расходы! Не дадим Москве погибнуть! Ура, товарищи!» - выдал ироничный пост москвич.

«Ну, конечно, если миллиард туда, миллиард сюда, карантины и «намордники», никаких денег не хватит», - считает историк.

«Денежная подушка» Москвы - это вся Россия», - замечает житель Поволжья.

«Если каждый год перекладывать асфальт и перестаивать детские площадки никаких запасов не хватит. У нас в районе уже четыре футбольных поля построили. Куда столько?» - не понимает трат столицы читатель.

«Подушку израсходуют, останется матрац», - иронично замечает россиянин.