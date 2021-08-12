СМИ: Пенсионные накопления россиян защитят от действий НПФ

Уже в следующем году негосударственные пенсионные фонды в России могут обязать возмещать гражданам средства, если они были переведены другим страховым компаниям в нарушение действующего законодательства. Такие данные приводятся в публикации «Известий» со ссылкой на поправки, подготовленные Кабмином.

Издание подчеркивает, что соответствующий закон может быть принят Государственной думой уже в октябре текущего года. Сам документ при этом направлен на обеспечение защиты прав граждан, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и рискуют потерять их в случае досрочного перехода к другому оператору.

Авторы новой инициативы отмечают, что на данный момент не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода с переводимых накоплений, и восстановление накопительной пенсии на соответствующем счете осуществляется лишь в судебном порядке. При этом в отдельных случаях действительно происходят отказы.

Документом предлагается обязать пенсионных страховщиков, от которых граждане переводят свои пенсионные накопления, восстанавливать на их счетах сумму изъятых средств при досрочном переходе. С этой целью, как отмечают авторы законопроекта, необходимо решение суда, которым договор об обязательном пенсионном страховании с прежним оператором признается недействительным.