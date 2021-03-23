"Не для того увеличивали пенсионный возраст, чтобы потом службу в армии вносить в трудовой стаж"

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в разных условиях труда. По этой же причине маловероятно, что инициатива будет принята.

«Единая Россия» в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции в нижней палате парламента Сергей Неверов. Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с такой же инициативой, их законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как напомнил Сафонов, служба в армии включается в трудовой стаж, но «не очень понятно, почему она должна относиться к особому стажу». Он также отметил, что если человек выбирает воинскую службу как профессиональную сферу деятельности - становится офицером или служит солдатом, - то он имеет право на досрочный выход на пенсию.

«В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно. Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех», - пояснил Сафонов.

В соцсетях восприняли эти слова Сафонова однозначно – «ЕдРо» заведомо вносит предложение, которое не будет принято. За скобки вынесем даже то, что оно, по сути, повторяет предложение другой партии.

«Войдёт не войдёт, дожить бы до 60-ти, а потом уже и думать», - сразу же вспоминает о пенсионной реформе читатель.

«Видим простое нежелание просто дать народу +2 года за срочную службу, я говорю про советскую армию. Ну, или год нынешней. Мне бы эти два года ой как пригодились бы», - пишет россиянин.

«Так получилось, что при службе заработал грыжу и варикоз, пришлось удалять, я не жалуюсь, служить нужно, но в стаж было бы справедливо включить», - рассказывает свою историю уралец.

«Не служивших депутатов отправить в железнодорожные войска на два года - шпалы с рельсами вручную потягать, живо мнение изменят, да и ряшки с бульдожьих в сусличьи превратятся», - предлагает сибиряк.

«Заёрзали» депутатики своими нижними «полушариями» на стульях перед сентябрём. А раньше как-то про это даже не вспоминали. И скорее всего, и не вспомнили, если бы не сентябрьские выборы. Но даже в этой ситуации есть «упёртые» из команды господ Силуанова и Набиуллиной, которые не желают народу добра и здоровья...» - замечает москвич.

«Обещать - не значит выполнить, а «Единая Россия» никогда не выполняла ничего. Только слова. Надеюсь, что это понимают граждане России», - пишет читатель.

«Не для этого увеличивали пенсионный возраст на 5 лет, чтобы потом просто за здорово живешь службу в армии вносить в трудовой стаж», - считает россиянин.

«Предложение из числа - что бы еще такого пообещать перед выборами. Уже в октябре едродепутаты дружно забудут, что что-то там кому-то обещали», - уверен петербуржец.