Сегодня, в 22:28

"Не для того увеличивали пенсионный возраст, чтобы потом службу в армии вносить в трудовой стаж"

Россияне раскритиковали очередную предвыборную инициативу "Единой России"

Фото: Агентство "Москва"

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в разных условиях труда. По этой же причине маловероятно, что инициатива будет принята.

«Единая Россия» в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции в нижней палате парламента Сергей Неверов. Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с такой же инициативой, их законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как напомнил Сафонов, служба в армии включается в трудовой стаж, но «не очень понятно, почему она должна относиться к особому стажу». Он также отметил, что если человек выбирает воинскую службу как профессиональную сферу деятельности - становится офицером или служит солдатом, - то он имеет право на досрочный выход на пенсию.

«В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно. Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех», - пояснил Сафонов.

В соцсетях восприняли эти слова Сафонова однозначно – «ЕдРо» заведомо вносит предложение, которое не будет принято. За скобки вынесем даже то, что оно, по сути, повторяет предложение другой партии.

«Войдёт не войдёт, дожить бы до 60-ти, а потом уже и думать», - сразу же вспоминает о пенсионной реформе читатель.

«Видим простое нежелание просто дать народу +2 года за срочную службу, я говорю про советскую армию. Ну, или год нынешней. Мне бы эти два года ой как пригодились бы», - пишет россиянин.

«Так получилось, что при службе заработал грыжу и варикоз, пришлось удалять, я не жалуюсь, служить нужно, но в стаж было бы справедливо включить», - рассказывает свою историю уралец.

«Не служивших депутатов отправить в железнодорожные войска на два года - шпалы с рельсами вручную потягать, живо мнение изменят, да и ряшки с бульдожьих в сусличьи превратятся», - предлагает сибиряк. 

«Заёрзали» депутатики своими нижними «полушариями» на стульях перед сентябрём. А раньше как-то про это даже не вспоминали. И скорее всего, и не вспомнили, если бы не сентябрьские выборы. Но даже в этой ситуации есть «упёртые» из команды господ Силуанова и Набиуллиной, которые не желают народу добра и здоровья...» - замечает москвич.

«Обещать - не значит выполнить, а «Единая Россия» никогда не выполняла ничего. Только слова. Надеюсь, что это понимают граждане России», - пишет читатель.

«Не для этого увеличивали пенсионный возраст на 5 лет, чтобы потом просто за здорово живешь службу в армии вносить в трудовой стаж», - считает россиянин.

«Предложение из числа - что бы еще такого пообещать перед выборами. Уже в октябре едродепутаты дружно забудут, что что-то там кому-то обещали», - уверен петербуржец.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 1 день назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 2 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Общество 1 час назад

"Как говорил Путин: Кто обзывается, тот так и называется": в сети врезали чиновнику, назвавшему красноярцев "ноющей кучей"

Политика 1 час назад

"А ведь сколько народа поведется на предвыборные обещания ЕдРа": в сети разносят очередную плюшку от партии власти

Общество 2 часа назад

"Собянин, бордюры дорогие? Подушку потратят - останется матрац": в сети обсуждают заканчивающуюся денежную подушку Москвы

Политика 3 часа назад

Узел влияния: что вскрыло крушение Ми-8 на Камчатке

Общество 3 часа назад

Главное за 12 августа: У наблюдателей – "истерики", у ЦИКа – дачи и бизнесы, у чиновника – "ноющие кучи дерьма"

Происшествия 4 часа назад

Заключенный зарезал сотрудника исправительной колонии и был убит при задержании

Политика 4 часа назад

В Беларуси задержали технического экс-конкурента Лукашенко на выборах

Общество 4 часа назад

"Мечтаю не быть дочерью Пескова": дочь пресс-секретаря Путина рассказала о своем предназначении

Общество 4 часа назад

Мосгорсуд отменил решение об аресте спустившей штаны возле отдела полиции девушки

Общество 5 часов назад

Свердловский губернатор начнет выращивать коноплю

Политика 5 часов назад

"Президент встречался с подсадными рабочими": Садальский высмеял визит Путина на башкирский завод

Общество 5 часов назад

Работавшего с гиперзвуковыми технологиями 73-летнего физика отправили в СИЗО

Общество 5 часов назад

Лавров попросил рассказать ему шутку, за которую комика Мирзализаде арестовали на 10 суток

Политика 5 часов назад

Команда Навального нашла у члена ЦИК конфликт интересов и недвижимость на 500 млн

Общество 8 часов назад

Советник Красноярского губернатора назвал жителей "ноющей кучей дерьма" из-за жалоб на смог

Общество 8 часов назад

Онищенко поддержал идею Минздрава запретить продажу спиртного до 21 года

Общество 8 часов назад

ФСБ задержала гендиректора и главного конструктора НИПГС по делу о госизмене

Политика 8 часов назад

Посла России в Иране вызвали в МИД из-за фотографии с коллегой из Великобритании

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика