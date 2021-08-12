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Мосгорсуд отменил решение об аресте спустившей штаны возле отдела полиции девушки

Девушка, сфотографировавшаяся возле УВД с голыми ягодицами, вышла на свободу досрочно. Дело ушло на новое рассмотрение

Москвичку Алину Иванову освободили из-под пятидневного административного ареста, который ей назначил районный суд за то, что она в знак протеста сфотографировалась у отделения полиции на Арбате с обнаженными ягодицами.

Таким образом девушка хотела поддержать арестованных за то же самое в Екатеринбурге модель Елену Никифоровскую и фотографа Айсель Ахмедову.

Согласно принятому Московским городским судом решению, жительница столицы не будет досиживать пять суток ареста до 14 августа, пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Александра Альдаева. Г-жу Иванову повезли в спецприемник, чтобы забрать там вещи.

Несмотря на отмененный приговор, Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение районным судом. Напомним, что девушке вменяют часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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