Мосгорсуд отменил решение об аресте спустившей штаны возле отдела полиции девушки

Москвичку Алину Иванову освободили из-под пятидневного административного ареста, который ей назначил районный суд за то, что она в знак протеста сфотографировалась у отделения полиции на Арбате с обнаженными ягодицами.

Таким образом девушка хотела поддержать арестованных за то же самое в Екатеринбурге модель Елену Никифоровскую и фотографа Айсель Ахмедову.

Согласно принятому Московским городским судом решению, жительница столицы не будет досиживать пять суток ареста до 14 августа, пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Александра Альдаева. Г-жу Иванову повезли в спецприемник, чтобы забрать там вещи.

Несмотря на отмененный приговор, Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение районным судом. Напомним, что девушке вменяют часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.