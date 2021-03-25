Силовики пришли с обысками в министерство образования Иркутской области

Сотрудники следственного отдела по городу Тайшет СУ СК по Иркутской области в ходе расследования уголовного дела об избиениях детей в школе-интернате поселка Квитки пришли с обысками в региональное министерство образования. Там следователи ищут документы, связанные с учебным заведением, и сведения о проходивших там проверках, сообщает пресс-служба ведомства.

СК уже провел ряд допросов возможных свидетелей происшествия, включая и самих детей. Один из них, 14-летний мальчик, сообщил, что для его избиения воспитательница привлекла своего совершеннолетнего сына. Против женщины возбуждено дело по статье 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Избиением детей систематически занимались не менее пяти сотрудников школы-интерната: замдиректора по воспитательной работе, трое воспитателей и медсестра. Они делали это «за непослушание, самовольные уходы из учреждения».