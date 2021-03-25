Сегодня, в 10:01

Силовики пришли с обысками в министерство образования Иркутской области

СК ведет расследование о насилии против учеников школы-интерната. Обыски прошли в иркутском министерстве образования

Фото: Global Look Press

Сотрудники следственного отдела по городу Тайшет СУ СК по Иркутской области в ходе расследования уголовного дела об избиениях детей в школе-интернате поселка Квитки пришли с обысками в региональное министерство образования. Там следователи ищут документы, связанные с учебным заведением, и сведения о проходивших там проверках, сообщает пресс-служба ведомства.

СК уже провел ряд допросов возможных свидетелей происшествия, включая и самих детей. Один из них, 14-летний мальчик, сообщил, что для его избиения воспитательница привлекла своего совершеннолетнего сына. Против женщины возбуждено дело по статье 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Избиением детей систематически занимались не менее пяти сотрудников школы-интерната: замдиректора по воспитательной работе, трое воспитателей и медсестра. Они делали это «за непослушание, самовольные уходы из учреждения».

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 15 минут назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 19 часов назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 день назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Политика 11 минут назад

Европейский суд отклонил жалобу Грудинина о коммерческом споре вокруг Совхоза

Общество 14 минут назад

"Срочно закрывать сообщение с США": россияне встревожились из-за нового смертельного штамма "йота"

Общество 15 минут назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Без рубрики 20 минут назад

Ландшафтный парк "Митино"

Общество 32 минуты назад

Рамзана Кадырова наградили репортерской премией за активное освещение событий в регионе

Общество 1 час назад

Instagram новой функцией поможет блогерам избежать волны оскорблений

Общество 1 час назад

На семейные ценности шубу не купишь: бедность назвали главной причиной разводов

Общество 2 часа назад

Адвокат Навального обжаловал решение о замене политику условного срока на реальный

Общество 2 часа назад

"Наконец-то правда": россияне высоко оценили признания создателя вакцины от COVID-19

Политика 2 часа назад

Британский дипломат, сливавший данные российской разведке, задержан в Германии

Общество 2 часа назад

"Реформа здравоохранения шла 10 лет, итоги: всё развалено": эксперты прокомментировали Sobesednik.ru итоги реализации госпрограмм

Общество 2 часа назад

"Выборы чудотворные": россияне отреагировали на "стабилизацию ситуации" с COVID-19

Политика 3 часа назад

"Отказ от выборов": Скурлатов раскрыл разговор племянника президента с "уважаемым человеком"

Политика 3 часа назад

"Голос" попросил Путина вернуть видеотрансляцию с участков: "Доверие к выборам – бесценно"

Общество 3 часа назад

В Москве выявили минимальное число заболевших COVID-19 за сутки с апреля 2021 года

Общество 4 часа назад

На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину в юбилейный год первого полёта в космос

Происшествия 5 часов назад

В США 26-летняя невеста погибла спустя пару часов после свадьбы

Общество 5 часов назад

Застрелившего человека экс-единоросса-миллиадрера отправили под домашний арест

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика