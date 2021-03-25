"Реформа здравоохранения шла 10 лет, итоги: всё развалено": эксперты прокомментировали Sobesednik.ru итоги реализации госпрограмм

Министерство экономического развития оценило эффективность реализации российских госпрограмм на первое полугодие 2021 года. На 100% у нас уже реализованы госбезопасность, общественный порядок, соцподдержка бедных, разработка российского арктического шельфа и атомная промышленность. Приоритеты государства в этом, конечно, просматриваются. Как и в том, какие госпрограммы Минэкономразвития назвал самыми неэффективными. Это программа по развитию фармацевтической и медицинской промышленности (37,9% реализации) - и программа по обеспечению химической и биологической безопасности России (40%). Также в списке «отстающих» оказались транспорт, энергетика и, внезапно, оборонно-промышленный комплекс. А государственная программа «Информационное общество» реализована всего на 60%.

«Собеседник» обсудил лидирующие в этом списке недоработки Минздрава с президентом «Лиги защиты врачей» Семёном Гальпериным.

- Реформа здравоохранения шла 10 лет. Итоги ее известны: всё развалено, всё разворовано. «Оптимизация» вообще привела к тому, что практически исчезла государственная система здравоохранения, всё переведено на коммерческие рельсы. Все эти программы по снабжению фармацевтической промышленности лоббировались в интересах бизнеса, и не всего бизнеса, а конкретных крупных компаний-монополистов. Госпрограммы не обсуждаются с медицинским сообществом, с бизнес-сообществом, это решение чиновничества. Кто пролоббировал эти программы, тот и остался в прибыли. У нас так решаются вопросы. Чиновники признали вред «оптимизации», признали, что реформа здравоохранения провалена – при этом никто не понёс ответственности.

- Госпрограмма химической и биологической защиты России оказалась второй наименее успешной госпрограммой…

- В этой программе было много надуманных вопросов: чиновники ограничили возможность закупки материалов, стало нельзя вывозить препараты на диагностику за рубеж. Здесь тоже чьи-то конкретные интересы. Мне кажется, любой вопрос в России – это вопрос лоббирования и коррупции.

- А ведь за обе эти программы отвечает Минздрав.

- За последние десятилетия Министерство здравоохранения привело к развалу системы медицинской помощи. Что можно об этом говорить… Они давно не справляются со своими обязанностями.

Если прислушаться к мнению врача и посмотреть на российские госпрограммы как на распил бюджета в пользу влиятельных лиц и корпораций – а на оценки Минэкономразвития, как на чьи-то требования, пожелания или жалобы, – возникает вопрос: почему так плохо «пролоббирован» столь знаковый для имиджа власти оборонно-промышленный комплекс? Может, в неспокойные времена у «оборонки» отняли кусок госбезопасность и общественный порядок? Не говоря уж о российском атоме и российской Арктике.

Обезоруживающий комментарий на этот счёт дал военный эксперт Александр Гольц.

- Почему развитие ОПК внезапно оказалось в списке наименее успешных госпрограмм?

- Если я правильно понимаю, программа по модернизации ОПК предполагала модернизацию основных фондов: станочный парк, новые технологии и т.д. После 2014 года возможность получения всего этого из-за границы свелась практически к нулю.

- Что имеется в виду?

- Станки, установки, оборудование. Всё, на чём делаются изделия оборонной промышленности. Всё это было и остаётся импортным. Поэтому не удивительно, что модернизация ОПК проходит так затруднительно.