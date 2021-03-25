"Нефть сама рассосется? Или при помощи фотошопа с дельфинами?": В сети высмеивают заявление об «исчезающей» нефти

Как известно, выброс нефти в Черное море произошел вечером 7 августа во время ее закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь - около 200 квадратных метров. Однако спутниковый снимок от 8 августа свидетельствует, что нефтяное пятно гораздо больше - почти 80 квадратных километров.

Тем удивительнее, какое заявление сделал главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной. Он уверяет, что нефтяное пятно в районе Новороссийска может само по себе практически исчезнуть в самое ближайшее время.

«Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось - дизельное топливо или мазут, - сказал Костяной. - Это будет видно на новом спутниковом снимке. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но, в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть».

В соцсетях в такую суперспособность нефти как самоиспарение особо не поверили. Наверное потому, что раньше о ней не слышали и знают, что всю нефть после экологических аварий обычно собирают чуть ли не вручную.

«Да, это называется «да ладно, что вы переживаете - само рассосется». Короче, никто делать ничего не хочет – лень», - пишет читатель.

«Скорее исчезнут эти «умники» из РАН», - уверен россиянин.

«А через сутки уже нужны будут горящие эшафоты для тех, кто это допустил?» - уточняет житель черноморского побережья.

«Сажать пора этих бизнесменов. Качают бабло в прямом смысле, задарма обогащаются. В производство ни копья не вкладывают. Всё оборудование со времен царя гороха», - призывает житель Геленджика.

«Если так напрячься, то можно превратить Чёрное море в Мексиканский залив. Но почему бы не посмотреть на скандинавов каких-нибудь. Чистенькая водичка - очень прикольная вещь. И что удивительно, вполне реальная», - рассказывает москвич.

«Если отвернуться и закрыть глаза, нефтяное пятно исчезнет быстрее. Не благодарите», - дает совет Костяному житель Урала.

«РАН пятновыводитель придумал, что ли? Не фотошоп, случаем, называется?» - интересуется пенсионер.

«Ну, почему бы и нет? Испаряется же российская нефть из недр, а деньги оседают в английских банках», - пишет читатель.

«Странно, что нам еще не рассказали, что дельфины всю нефть выпьют», - удивляется напоследок россиянин.