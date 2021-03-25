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На семейные ценности шубу не купишь: бедность назвали главной причиной разводов

Каждый десятый в России одобряет измены. 39% уверены, что развестись можно всегда, а основной причиной называют бедность

Фото: Global Look Press

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, лишь 9% россиян считают, что брак нужно пытаться сохранить любой ценой. Этот показатель заметно снизился с 1990 года, когда таких было 13%. При этом стало меньше людей, которые предпочитают откладывать развод до того момента, когда семья полностью распадается: сейчас таких лишь 27% против 39% в 1990 год.

Самой распространенной причиной разводов, как считают опрошенные россияне, является бедность — 33%. Непонимание супругами друг друга на втором месте с отставанием более чем в два раза — 15%. Измену в качестве основной причины развода называют 14%, а бытовые проблемы — лишь 10%. Алкоголизм и несовместимые характеры людей становятся причиной разрыва отношений лишь в 8% случаев, передает ТАСС.

При этом главным поводом сохранить брак являются общие дети, в этом уверены 31% респондентов. 39% считают, что развестись можно при любых обстоятельствах. Почти каждый пятый (21%) считает, что разводу мешают ситуации, когда один супруг зависит от другого в финансовом плане. 16% называют в качестве препятствия сложности с разделом недвижимости, а 15% говорят о религиозных обычаях.

Также в исследовании отмечается, что каждый десятый в России не видит ничего предосудительного в супружеских изменах, однако 82% опрошенных это осуждают.

Рубрика: Общество

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