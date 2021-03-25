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Instagram новой функцией поможет блогерам избежать волны оскорблений

Instagam вводит несколько дополнительных возможностей, которые должны уменьшить число негативных комментариев и сообщений

Фото: Global Look Press

В социальной сети Instagram появится возможность отсеять часть негативных сообщений и комментариев под постами с помощью новой функции Limits. Также пользователей будут чаще предупреждать о возможном нарушении правил сообщества, а сообщения можно будет автоматически фильтровать.

Функция Limits («Границы») поможет блогерам и известным людям в случаях, когда происходит что-то связанное с их персоной: если к ним проявляется необычно большое внимание, те, кто не подписан на аккаунт или подписался совсем недавно, не смогут создавать или комментировать посты. Эти две категории чаще всего оставляют негативные комментарии, передает ТАСС со ссылкой на соцсеть.

Если ранее предупреждения о возможном нарушении правил сообществ отправлялись после нескольких оскорбительных комментариев, то сейчас их будут рассылать на первом же сомнительном комментарии, что, как пояснили в Instagram, уже привело к изменению оскорбительных сообщений или их полному удалению в половине случаев.

Кроме того, появится возможность фильтровать сообщения по ключевым словам и отсеивать спам — такие письма будут помещены алгоритмом в отдельную папку.

Рубрика: Общество

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