Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром
Согласно прогнозам синоптиков, непогода в Москве и Подмосковье будет сохраняться до утра среды, 11 августа
В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается гроза с ливнем.
Соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС, передает ТАСС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 среды в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», – говорится в сообщении. Такой же прогноз дало ГУ МЧС по Московской области.
В ведомстве напомнили, что во время непогоды автомобилистам следует избегать резких маневров и не парковаться под деревьями, а пешеходам – держаться подальше от шатких конструкций.