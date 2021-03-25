Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром

В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается гроза с ливнем.

Соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС, передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 среды в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», – говорится в сообщении. Такой же прогноз дало ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды автомобилистам следует избегать резких маневров и не парковаться под деревьями, а пешеходам – держаться подальше от шатких конструкций.



