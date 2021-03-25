Сегодня, в 15:20

Вирусолог раскрыл особенности постковидного синдрома у молодежи

По словам эксперта, после перенесенного заболевания крайне важно правильно войти в прежний жизненный ритм

Фото: Global Look Press

За более чем полтора года, что длится пандемия коронавирусной инфекции, медики и ученые изо всех уголков мира собрали огромное количество информации как о самом вирусе, так и о том, какие последствия вызывает заражение им даже в тех случаях, когда человек перенес заболевание в легкой форме. Между тем этот массив постоянно обновляется, а новые факты вскрываются едва ли не ежедневно.

К примеру, не так давно заговорили о постковидном синдроме, с которым сталкиваются люди, переболевшие COVID-19.

Так, российский врач-вирусолог Евгений Тимаков, выступая в эфире радио «Вести FM» рассказал о проявлениях постковидного синдрома у молодых людей. По словам специалиста, у данной категории лиц проблема чаще всего проявляет себя в виде разнообразных проблем с нервной системой и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тимаков при этом отмечает, что многие молодые люди почти не замечают постковидный синдром, однако впоследствии неожиданно для себя оказываются в больничной палате с разного рода осложнениями. 

«Дело в том, что коронавирус, а также посткоронавирусный синдром, в их случае чаще всего протекают в виде разнообразных нарушений нервой и сердечно-сосудистой систем, нередко встречается и вегетососудистая дистония. В результате молодые люди, возобновившие, к примеру, интенсивные занятия спортом после того, как переболели COVID-19, теряют сознание или сталкиваются с головокружением», – добавил эксперт.

Кроме того, по словам Евгения Тимакова, после перенесенного заболевания чрезвычайно важно правильно входить в прежний жизненный ритм. В связи с этим он рекомендует в течение месяца стараться максимально внимательно прислушиваться к сигналам, которые посылает организм, обращать внимание на самочувствие, а увеличивать интенсивность физических нагрузок лучше всего медленно и постепенно. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 22 часа назад

Светлана Тихановская - в интервью Sobesednik.ru: "Путь, который мы прошли, впечатляет"

Общество 6 часов назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 недели назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 2 недели назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 3 минуты назад

"Все проели и дворцы построили": россияне набросились на Степашина из-за "коммуналки"

Здоровье и дом 7 минут назад

Кандидат медицинских наук: "Лекарств от коронавируса до сих пор нет"

Общество 12 минут назад

"Наши туристы и эту гадость найдут": у россиян своя версия риска завоза лихорадки Марбург в страну

Общество 17 минут назад

Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром

Происшествия 26 минут назад

Плохой улов: Пенсионер поймал на рыбалке линию электропередачи

Общество 44 минуты назад

Коллеги питерского курьера, работающего на костылях, начали сбор средств для него

Происшествия 1 час назад

В Сочи мужчину до смерти избили самокатом

Политика 1 час назад

Хозяином "дачи Януковича" оказался полный тезка высокопоставленного российского дипломата

Общество 1 час назад

ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрений в международном ценовом сговоре

Политика 1 час назад

Красные, потому что в крови?

Политика 2 часа назад

Максим Жаров: Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами

Политика 2 часа назад

"Детище Путина идет ко дну": политолог оценил шансы "Единой России"

Общество 2 часа назад

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права для студентов, в том числе непривитых

Общество 2 часа назад

Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Происшествия 4 часа назад

Под Ростовом более 30 детей из разных регионов отравились на тренировочных сборах

Общество 4 часа назад

СК завел уголовное дело против Жданова и Волкова за финансирование экстремистской организации

Происшествия 5 часов назад

Осужденные за угрозы убийством братья сбежали из суда после вынесения приговора

Общество 6 часов назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика