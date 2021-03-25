Вирусолог раскрыл особенности постковидного синдрома у молодежи

За более чем полтора года, что длится пандемия коронавирусной инфекции, медики и ученые изо всех уголков мира собрали огромное количество информации как о самом вирусе, так и о том, какие последствия вызывает заражение им даже в тех случаях, когда человек перенес заболевание в легкой форме. Между тем этот массив постоянно обновляется, а новые факты вскрываются едва ли не ежедневно.

К примеру, не так давно заговорили о постковидном синдроме, с которым сталкиваются люди, переболевшие COVID-19.

Так, российский врач-вирусолог Евгений Тимаков, выступая в эфире радио «Вести FM» рассказал о проявлениях постковидного синдрома у молодых людей. По словам специалиста, у данной категории лиц проблема чаще всего проявляет себя в виде разнообразных проблем с нервной системой и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тимаков при этом отмечает, что многие молодые люди почти не замечают постковидный синдром, однако впоследствии неожиданно для себя оказываются в больничной палате с разного рода осложнениями.

«Дело в том, что коронавирус, а также посткоронавирусный синдром, в их случае чаще всего протекают в виде разнообразных нарушений нервой и сердечно-сосудистой систем, нередко встречается и вегетососудистая дистония. В результате молодые люди, возобновившие, к примеру, интенсивные занятия спортом после того, как переболели COVID-19, теряют сознание или сталкиваются с головокружением», – добавил эксперт.

Кроме того, по словам Евгения Тимакова, после перенесенного заболевания чрезвычайно важно правильно входить в прежний жизненный ритм. В связи с этим он рекомендует в течение месяца стараться максимально внимательно прислушиваться к сигналам, которые посылает организм, обращать внимание на самочувствие, а увеличивать интенсивность физических нагрузок лучше всего медленно и постепенно.