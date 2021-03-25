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Мать, отец и сын умерли от COVID-19 в течение недели после отказа от вакцинации

По словам родственника умерших, они стали жертвой "пропаганды против вакцинации"

Фото: Global Look Press

В Португалии семья антиваксеров умерла от коронавируса в течение недели. Об этом рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш, передает Dailymail

По словам 43-летнего Фрэнсиса, проживающего в Уэльсе, трое его родственников, живущих в Португалии, отказались прививаться от коронавируса после того как стали жертвой «пропаганды против вакцинации». Отцу Френсиса было 73 года, матери – 65 лет, брату – 40. Они умерли в течение недели. Мужчина считает, что все трое заразились коронавирусом дома. Теперь он просит других не «попасть в ловушку» заговора против вакцинации. 

«Они (моя семья) были вовлечены в большую часть пропаганды против вакцинации, которая ведется вокруг», – заявил он и добавил, что не понимает людей, которые верят, что власти организовали вакцинацию, чтобы им навредить.

«Я хочу сказать, почему правительство хотело причинить вам вред сделав вам вакцину? Какая цель за этим? Я разговаривал со многими людьми, которые боятся вакцины, и это стоит жизней», – отметил он.

Фрэнсис подчеркнул, что у его родителей были проблемы со здоровьем, но он был особенно шокирован смертью своего брата, который постоянно тренировался, бегал, не пил 15 лет и был «самым здоровым человеком», которого он знал. Мужчина считает, что вакцина спасла бы ему жизнь.

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