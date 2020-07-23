IOWA поделится доходом от новой песни с центром "Насилию.нет"*
Композиция посвящена девушке, которая страдает от эмоционального насилия в отношениях
Певица Катя IOWA совместно с исполнительницей Tayöka выпустили новый трек «Не понимаю» об эмоциональном насилии в отношениях. Соавтором композиции стал рэпер Скриптонит.
В музыкальном произведении речь идет о чрезмерном контроле со стороны мужчины по отношению к партнерше, а также о моральном унижении и двойной жизни.
«Как же долго я думала, что я только там, где позитив и радуга. Только хорошее настроение, сила, принятие и понимание. А там, где меня подмывает, чувствую гнев, где меня уносит в мою теневую сторону – там я должна переждать и отсидеться! Никого не напрягать, быть неудобной. Ведь любовь я «заслуживаю» только хорошим поведением»
, – написала IOWA в Instagram, анонсируя новый трек.
Как сообщает «Афиша», часть дохода от прослушиваний трека будет переведена центру «Насилию.нет»*, что занимается профилактикой семейно-бытового насилия.
* Минюст признал центр «Насилию.нет» НКО, выполняющей функции иностранного агента
Теги: #домашнее насилие, #музыка
Рубрика: Общество