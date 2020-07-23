IOWA поделится доходом от новой песни с центром "Насилию.нет"*

Певица Катя IOWA совместно с исполнительницей Tayöka выпустили новый трек «Не понимаю» об эмоциональном насилии в отношениях. Соавтором композиции стал рэпер Скриптонит.

В музыкальном произведении речь идет о чрезмерном контроле со стороны мужчины по отношению к партнерше, а также о моральном унижении и двойной жизни.

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Как же долго я думала, что я только там, где позитив и радуга. Только хорошее настроение, сила, принятие и понимание. А там, где меня подмывает, чувствую гнев, где меня уносит в мою теневую сторону – там я должна переждать и отсидеться! Никого не напрягать, быть неудобной. Ведь любовь я «заслуживаю» только хорошим поведением

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