В соцсети возмутились рекламой с образом Сталина

В группе «English | Английский язык» в социальной сети «Вконтакте» появилась реклама курсов мнемотехники. Рекламщики в качестве примера блестящей памяти привели Иосифа Сталина.

«Он не просто мог выступать без листочка с любым докладом (а еще, кстати, заставлял всех подчиненных делать так же), но и мог процитировать дословно строки из тысяч книг. Он знал по именам всех командующих во время войны, знал точное расположение всех стратегически важных объектов (а вы только представьте, какой это объем информации), - сообщается в группе. - Он легко читал 2-3 книги в день и мог воспроизвести содержимое и спустя годы. Чтобы запомнить несколько страниц рукописного текста, ему требовалось буквально пара минут. И их он так же мог воспроизвести спустя месяцы и даже годы».

Отличную память Сталина рекламщики объясняют знанием мнемотехники и предлагают получить доступ на соответствующий курс по ссылке. В качестве иллюстрации к рекламному материалу было выбрано изображение вождя. Реакция пользователей на креатив не заставила ждать.

«Отписка», «Еще одни вурдалака пиарят. И стоило оно этих денег?», «Позорище. Какой стыд, Отписка», «Сталин рекламирует курсики в вк, огонь», - пишут подписчики группы, многие из которых теперь бывшие.

«Сталин двух слов связать не мог без бумажки! Откуда этот миф? Зачем врать!», - возмущается Анатолий.

Рекламный пост со Сталиным был опубликован сегодня утром и до сих пор не снят.