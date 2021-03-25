Астролог Михаил Левин пообещал водные бедствия в августе

В России последний месяц лета называют «черным августом». Часто в это время страну накрывают катастрофы разного характера — от техногенных до экономических. В этом году начало августа ознаменовалось разгулом огня не только в России, но и мире. Горят леса в Турции, Греции, Якутии, происходят катастрофы, связанные с транспортом: в Чехии столкнулись поезда, перевернулся автобус с туристами в Анталье.

Какие еще сюрпризы готовит август-2021 россиянам, и будет ли он черным, Sobesednik.ru спросил астролога Михаила Левина.

-Август - месяц высокоэнергетический, - говорит Левин. -Этот август мне совсем не нравится: очень высокая аварийность, хотя авиакатастроф, думаю, не будет. Если в начале месяца были бедствия, связанные с огнем, то к концу августа вероятны бедствия, связанные с водой и коронавирусом.