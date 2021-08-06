У следователей в Питере дилемма: 9-летнего обвиняют в сексуальном насилии над 7-летней

В Санкт-Петербурге мать семилетней девочки рассказала о возможном сексуальном насилии над её дочерью в детском лагере «Маяк», откуда ребенок недавно вернулся. Утверждается, что причинен вред психологическому и сексуальному здоровью девочки. Проблема в том, что «подозреваемым» выступает девятилетний мальчик.

Как пишет «Фонтанка», правоохранительным органам, получившим соответствующее заявление от женщины, удалось выяснить, что инцидент произошел во время так называемой «игры в доктора»: малолетний друг девочки проводил «осмотр» своей подруги по лагерю, в процессе которого трогал в том числе её половые органы.

Следователям предстоит в ближайшее время принять решение возбуждать уголовное дело или нет: пока, по данным журналистов, Следственный комитет оснований для этого не видит, однако окончательного ответа нет.