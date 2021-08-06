Сегодня, в 12:44

У следователей в Питере дилемма: 9-летнего обвиняют в сексуальном насилии над 7-летней

"Игра в доктора" в детском лагере привела к проверке СК. Девятилетнего "подозревают" в сексуальном насилии над подругой

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге мать семилетней девочки рассказала о возможном сексуальном насилии над её дочерью в детском лагере «Маяк», откуда ребенок недавно вернулся. Утверждается, что причинен вред психологическому и сексуальному здоровью девочки. Проблема в том, что «подозреваемым» выступает девятилетний мальчик.

Как пишет «Фонтанка», правоохранительным органам, получившим соответствующее заявление от женщины, удалось выяснить, что инцидент произошел во время так называемой «игры в доктора»: малолетний друг девочки проводил «осмотр» своей подруги по лагерю, в процессе которого трогал в том числе её половые органы.

Следователям предстоит в ближайшее время принять решение возбуждать уголовное дело или нет: пока, по данным журналистов, Следственный комитет оснований для этого не видит, однако окончательного ответа нет.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 3 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 недели назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Здоровье и дом 42 минуты назад

Диетолог рассказала о риске развития рака от арбузов и о том, как определить опасный плод

Общество 1 час назад

Обвиненный в харасменте преподаватель ВШЭ аргументировал отказ комментировать ситуацию

Общество 1 час назад

ФОМ: 28% россиян ожидают улучшения ситуации в стране, лишь 17% считают, что будет хуже

Политика 2 часа назад

У арестованного в Беларуси россиянина появились проблемы с психикой на фоне условий в СИЗО

Общество 2 часа назад

Россияне рассказали, как пандемия повлияла на их летний отпуск

Общество 3 часа назад

Новый штамм коронавируса "Лямбда" может стать опаснее "Дельта"-варианта

Политика 3 часа назад

США разрешили семьям дипломатов уезжать из России из-за проблем с безопасностью

Общество 3 часа назад

Москвичей предупредили о грозе с порывами ветра до 15 м/с

Общество 3 часа назад

Главное к 6 августа: Apple в роли "Большого брата", уход Месси, разморозка цен на масло

Происшествия 4 часа назад

Пятеро заключённых сбежали из следственного изолятора в подмосковной Истре

Происшествия 4 часа назад

Жертвами очередного ДТП с автобусом в Турции стали минимум девять человек

Происшествия 4 часа назад

Убийца семьи в Хакасии дал признательные показания

Общество 5 часов назад

МОК удивился оскорблениям трансгендеров на "России 1". Скабеева ответила максимально бестактно

Общество 14 часов назад

Белорусский правозащитник: "Это не экспорт революции, а импорт диктатуры"

Политика 15 часов назад

Главные новости дня: разгром медиа-структур Ходорковского, концентрационные лагеря в Беларуси

Общество 15 часов назад

"Какая же мерзость": Памфиловой досталось после решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы

Общество 16 часов назад

"У людей столько здоровья не хватит": РПН дал рекомендации по ревакцинации и разозлил россиян

Политика 17 часов назад

Наблюдатели от партий даже по плану ЦИК не смогут покрыть и 40% камер на участках

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика