Россияне рассказали, как пандемия повлияла на их летний отпуск

Больше половины жителей страны признались, что пандемия коронавируса никак не повлияла на их летний отпуск. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, пишет РБК.

Опрос проходил с 28 июля по 4 августа 2021 года в 370 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1600 респондентов.

В рамках исследования было предложено ответить на вопрос: «Повлияла ли пандемия на ваши планы на летний отпуск в этом году?»

По результатам опроса пандемия никак не сказалась на планах 63% опрошенных, 22% ответили что она повлияла на них отрицательно. Один процент респондентов заявил о положительном эффекте, а 14% граждан не смогли ответить.

Как отмечают исследователи, результаты практически не менялись в разных возрастных группах и в сегментах по уровню дохода.

Большинство из тех, на чьи летние планы пандемия повлияла негативно , назвали главной причиной закрытые границы, резкий рост цен, отмену вылетов в другие страны. Кто-то не поехал в отпуск, боясь заразиться коронавирусом.

Те, кому пандемия все-таки улучшила отпуск, отметили, в частности, что многое успели сделать на даче. Россияне, которые предпочли путешествия, рассказали, что во время поездки было намного меньше людей, чем в аналогичный период прошлых лет.